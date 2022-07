iOS 16 ist seit Anfang dieser Woche nicht nur für regis­trierte Entwickler, sondern auch für inter­essierte Endver­brau­cher als Beta-Version verfügbar. Bevor Apple das Update im Herbst an alle Kunden verteilt, bekommen iPhone-Besitzer noch eine klei­nere Soft­ware-Aktua­lisie­rung. Am Diens­tag­abend hat Apple den Release Candi­date von iOS 15.6 veröf­fent­licht. Damit ist die Wahr­schein­lich­keit hoch, dass die finale Version kommende Woche für alle Nutzer kompa­tibler Endge­räte zum Down­load ange­boten wird. Apple veröffentlicht Release Candidates

Bild: Pixabay / Firmbee / Bearbeitung: teltarif.de Hatte Apple in der Vergan­gen­heit mit solchen "Punkt-Updates" in der Regel auch Feature-Erwei­terungen auf die jewei­ligen Endge­räte gebracht, so beschränkt sich der Hersteller dieses Mal weit­gehend auf Fehler­berei­nigungen. In der TV-App gibt es als Neue­rung nun die Option, eine bereits laufende Sport­über­tra­gung von Anfang an zu betrachten, zu pausieren sowie inner­halb des Streams vor- und zurück­zuspulen. Rele­vant ist das unter anderem in den USA, wo Apple TV+ mitt­ler­weile auch Sport­über­tra­gungen anbietet.

Diese Fehler­berei­nigungen bringt iOS 15.6

iOS 15.6 soll nach Angaben von Apple auch das Problem beheben, dass ein angeb­lich voller Gerä­tespei­cher in den Einstel­lungen auch dann signa­lisiert werden kann, wenn eigent­lich noch ausrei­chend Spei­cher­kapa­zität verfügbar ist. Auch der Fehler, dass Braille-Geräte lang­samer werden oder nicht mehr reagieren, wenn in der E-Mail-App von Apple durch den Text navi­giert wird, soll nicht mehr auftreten.

Nicht zuletzt behebt das Soft­ware-Update dem Hersteller zufolge ein Problem beim Safari-Browser, bei dem es vorkam, dass ein Tab vom Nutzer unge­wollt zu einer vorher aufge­rufenen Seite zurücksprang. Nicht erwähnt hat Apple Sicher­heits-Updates, die aber in iOS 15.6 eben­falls enthalten sein dürften.

Letzte "größere" Updates für ältere iPhones

Für Besitzer eines iPhone 6S (Plus), eines iPhone 7 (Plus) oder eines iPhone SE der ersten Gene­ration könnte iOS 15.6 das letzte größere Soft­ware-Update sein. Diese Geräte erhalten keine Aktua­lisie­rungen mehr auf iOS 16. Denkbar ist aber, dass Apple für die Hand­helds auch in den kommenden Jahren noch Sicher­heits-Patches auslie­fert.

Zusammen mit iOS 15.6 hat Apple auch die Release Candi­dates von iPadOS 15.6, watchOS 8.7 und macOS 12.5 veröf­fent­licht. Demnach werden auch iPad, Apple Watch und Mac in den kommenden Tagen Firm­ware-Updates erhalten. Für die Apple Watch Series 3 könnte es die letzte größere Soft­ware-Auffri­schung sein. Der Smart­watch-Oldie erhält keine Aktua­lisie­rung auf watchOS 9 mehr.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Test­bericht zu iOS 16.