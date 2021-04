iOS 14.5 ist da: Das sind die neuen Funktionen fürs iPhone

iOS 14.5 ist da

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de Vergan­gene Woche hat Apple neue Produkte vorge­stellt und im Nach­gang seines Special Events ange­kün­digt, in dieser Woche einige Soft­ware-Updates - beispiels­weise für iPhone, iPad und Apple Watch - zu verteilen. Jetzt sind iOS 14.5 für iPhone und iPod touch, iPadOS 14.5 für die Tablets von Apple und watchOS 7.4 für die Apple Watch verfügbar.

Mit der Veröf­fent­lichung der Updates ging eine fast drei­mona­tige Test­phase zu Ende, an der neben regis­trierten Entwick­lern auch inter­essierte Endver­brau­cher teil­nehmen konnten. Lief die erste Beta-Version von iOS 14.5 noch sehr instabil, so laufen die Vorschau-Versionen auf die neuen Betriebs­sys­teme nun schon seit Wochen fehler­frei.

Das sind die wich­tigsten Neue­rungen

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de Anders als viele andere "Punkt-Updates", bei denen nur klei­nere Neue­rungen einge­führt werden, bringt iOS 14.5 in Verbin­dung mit watchOS 7.4 eine in Corona-Zeiten wich­tige Neue­rung mit sich: Das iPhone lässt sich beim Tragen einer Mund-Nasen-Bede­ckung über die Apple Watch entsperren, zumal die Gesichts­erken­nung nicht (zuver­lässig) funk­tio­niert, wenn große Teile des Gesichts verdeckt sind.

Besitzer eines iPhone 12 (Mini, Pro, Pro Max) haben nach der Instal­lation von iOS 14.5 erst­mals die Möglich­keit, den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G auch im Dual-SIM-Modus zu nutzen. Bislang war der 5G-Zugang auf die Single-SIM-Nutzung beschränkt. Selbst die Konfi­gura­tions­menüs für 5G waren "ausge­graut", sobald eSIM und physi­sche SIM-Karte parallel aktiv waren.

iPhone bekommt AirTags-Unter­stüt­zung

Mit iOS 14.5 bekommt das iPhone auch Unter­stüt­zung für die AirTags, die Apple in der vergan­genen Woche vorge­stellt hat. Die "Dinge-Finder" gingen seit Freitag in den Vorver­kauf und haben mitt­ler­weile lange Liefer­zeiten. Unter iOS 14.5 tauchen sie in der "Wo-ist-App" auf dem iPhone auf.

Speziell für das iPhone 11 behebt Apple auch ein Akku-Problem. Der Akku lässt sich neu kali­brieren, sodass er wieder seine volle Leis­tungs­fähig­keit erreicht. Für Siri steht nun auch eine männ­liche Stimme zur Verfü­gung. Dazu kommt mehr Trans­parenz beim Werbe-Tracking von Apps.

Wie berichtet hat Apple mitt­ler­weile mit iOS 14.6 bereits das nächste iPhone-Update in den Test­lauf geschickt.