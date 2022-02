iPhone: Impfpass kommt offiziell in die Apple Wallet

Vor wenigen Tagen hat Apple die erste Beta-Version von iOS 15.4 veröf­fent­licht. Mit der neuen Betriebs­system-Vari­ante passt der ameri­kani­sche Hersteller seine Smart­phones besser als bisher an die Bedin­gungen in Pandemie-Zeiten an. So wird es künftig auch ohne Umwege - etwa über Web-Anwen­dungen privater Initia­toren - möglich sein, den digi­talen Corona-Impf­nach­weis in die Apple Wallet zu bekommen. Wir haben das Feature mit dem iPhone 13 Pro Max auspro­biert. Impfpass in der Apple Wallet

Foto: teltarif.de Um den Impf­pass in die Apple Wallet zu inte­grieren, muss der QR-Code, den beispiels­weise die Apotheken ausfüllen, ledig­lich mit der Kamera des iPhone einge­scannt werden. Nach wenigen Sekun­den­bruch­teilen erscheint auto­matisch der Hinweis "COVID-19-Impfung" auf dem iPhone-Display. Klickt man den Schriftzug an, so öffnet sich ein Fenster mit weiteren Daten zur Impfung (Termin, Impf­stoff, Land). Zudem besteht die Option, den Impf­ein­trag in der Health-App zu spei­chern und über die Wallet darauf zuzu­greifen.

Im Test zeigte sich, dass das Feature auch dann funk­tio­niert, wenn die Health-App vom Start­bild­schirm des Smart­phones entfernt wurde. Auf einen Blick erkennbar ist beispiels­weise auch, um die wievielte Impfung des Nutzers es sich handelt. "Dose 3 von 3" zeigt auf einen Blick an, dass der Anwender beispiels­weise auch die 2G-Plus-Krite­rien erfüllt. Das können die Corona Warn App und die CovPass App bis heute nicht. Im Gegen­teil: Das im Januar veröf­fent­lichte, fehler­hafte Update für die Corona Warn App, das Booster-Impfungen für den 2G-Plus-Status nicht berück­sich­tigt, wurde bis heute nicht korri­giert.

Per Doppel­klick zum Impf­pass

In der Apple Wallet ist der Impf­nach­weis ähnlich zu finden wie etwa für die Nutzung von Apple Pay gespei­cherte Kredit­karten oder Bord­karten für Flug­reisen. Die Doku­mente lassen sich auch im Sperr­bild­schirm mit einem Doppel­klick auf den Ein/Aus-Schalter des iPhone aufrufen. Voraus­set­zung ist die Authen­tifi­zie­rung über Face ID, Code-Eingabe oder - etwa mit dem iPhone SE - mit Touch ID.

In die iCloud hoch­geladen werden die Impf­doku­mente nach Apple-Angaben nicht. Das bedeutet: Die Impf­pässe werden nicht auf andere Geräte synchro­nisiert, die zum glei­chen Apple-Account gehören. Wer mehrere iPhones besitzt, muss die die QR-Codes demnach auf allen Geräten separat einscannen. Über die Health-App lassen sich die digi­talen Impf­zer­tifi­kate später auch wieder löschen.

Mit iOS 15.4 führt Apple außerdem die Möglich­keit ein, Face ID auch beim Tragen einer Corona-Schutz­maske zu nutzen. Anders als der digi­tale Impf­pass, der auf allen iPhones genutzt werden kann, die mit iOS 15.4 kompa­tibel sind, funk­tio­niert Face ID mit Maske nur auf iPhone 12 (Mini, Pro, Pro Max) und iPhone 13 (Mini, Pro, Pro Max). In einer weiteren Meldungen finden Sie unseren Test­bericht zur Face-ID-Nutzung mit dem iPhone 13 Pro Max beim Tragen einer Maske.