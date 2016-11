Apple verkauft ab sofort generalüberholte iPhones

In den USA sind bei Apple iPhone jetzt auch als generalüberholte Gebrauchtware erhältlich. Support will der Hersteller künftig auch über eine iPhone-App bieten.

Gebrauchte iPhones im amerikanischen Apple Store Apple bietet in seinem Online Store schon seit langer Zeit auch generalüberholte Produkte an. Diese sind in der Regel mit einem deutlichen Preisnachlass gegenüber einem neuen Gerät zu bekommen. Das iPhone als das umsatzstärkste Apple-Produkt blieb anders als beispielsweise der Mac oder das iPad bislang außen vor. Das hat sich ab sofort geändert.

Im amerikanischen Online Store von Apple gibt es nun auch generalüberholte Smartphones. Aktuell sind hier die Modelle aus dem Vorjahr, iPhone 6S und iPhone 6S Plus, zu finden. Interessenten können diese in verschiedenen Farben und mit unterschiedlicher Speicherausstattung bekommen - und das je nach gewähltem Modell mit einem Preisnachlass zwischen etwa 80 und 120 US-Dollar gegenüber dem gleichen Smartphone als Neuware.

Wie auf Neuware gewährt Apple auch für generalüberholte Geräte ein Jahr Garantie. Zudem werden die Handhelds geprüft, gereinigt sowie mit einem neuen Akku und einer neuen Oberschale versehen. Optische Beeinträchtigungen gegenüber einem fabrikneuen Handy gibt es demnach nicht und auch technisch sind die Smartphones dank eingehender Prüfung laut Apple einwandfrei.

In Deutschland gibt es den Store mit generalüberholten Apple-Produkten ebenfalls. Das iPhone wird hier derzeit allerdings noch nicht verkauft. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Apple neue Produkte und neue Vertriebswege zunächst in den USA einführt und diese sukzessive den Weg in andere Märkte finden.

Support-App-Test in den Niederlanden

Apple verkauft generalüberholte iPhones In den Niederlanden bietet Apple zudem im Rahmen eines Tests eine Support-Anwendung im AppStore an. Diese ist als Ergänzung zu den Support-Seiten des Konzerns im Internet gedacht, aber nur für das Display von iPhone und iPod touch optimiert. Wann die Anwendung auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ähnlich wie auf der Webseite von Apple haben Kunden über die App die Möglichkeit, Details zur Bedienung oder zu eventuellen Problemen mit ihrem Gerät zu erhalten. Zudem kann über die Anwendung auch ein Chat mit Apple-Mitarbeitern gestartet, ein Telefonat vereinbart oder eine Reparatur veranlasst werden.