Apple stellt "Fotostream" auf iPhone, iPad und Mac ein

Apple hat ange­kün­digt die Funk­tion "Mein Foto­stream" am 26. Juli abzu­schalten. Das Feature wurde vor zwölf Jahren einge­führt. Nutzer hatten die Möglich­keit, ihre in den jeweils vergan­genen 30 Tagen aufge­nom­menen Fotos auf die mit ihrem Apple-Account verknüpften Geräte zu synchro­nisieren. Der für den Foto­stream anfal­lende Daten­platz wurde nicht berechnet. Das heißt, das Feature ließ sich auch dann nutzen, wenn der Kunde nur den kosten­losen iCloud-Zugang mit 5 GB Spei­cher­platz gebucht hatte.

Bis zu 1000 Fotos aus den jeweils letzten 30 Tagen wurden auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und iPod touch synchro­nisiert, wenn das jewei­lige Endgerät mit dem Internet verbunden und der Akku ausrei­chend aufge­laden war. Auf mobilen Geräten erfolgte die Synchro­nisie­rung in redu­zierter Auflö­sung. Auf dem Mac konnten Nutzer die Inhalte mit voller Auflö­sung nutzen. Apple schaltet Fotostream ab

Foto/Logo: Apple, Montage: teltarif.de Der Foto­stream von Apple hatte aller­dings auch Nach­teile. Zum einen funk­tio­nierte die Synchro­nisie­rung nicht immer reibungslos, sodass manche Fotos auf einigen Endge­räten fehlten. Nach­bear­bei­tete Aufnahmen wurden eben­falls nicht erneut auf die anderen Smart­phones, Tablets, Computer etc. über­tragen. Für Videos war der Foto­stream erst gar nicht vorge­sehen.

Abschal­tung erfolgt schritt­weise

Bereits einen Monat vor der kompletten Abschal­tung des Diensts wird es nach Angaben von Apple nicht mehr möglich sein, neue Inhalte in den Foto­stream hoch­zuladen. Der Hersteller erklärte außerdem, dass Nutzern keine Fotos verlo­ren­gehen, solange sie das jewei­lige Gerät mit den Origi­nal­auf­nahmen besitzen. Darüber hinaus sei es ratsam, eine Daten­siche­rung anzu­legen.

Apple verweist Kunden als Alter­native zum Foto­stream auf sein iCloud-Fotos-Angebot. Hier werden neben Bildern auch Videos gerä­teüber­grei­fend synchro­nisiert. Die Begren­zung auf 1000 Aufnahmen gibt es nicht. Dafür wird der für die Fotos und Videos benö­tigte Spei­cher­platz auf das Kontin­gent des gebuchten iCloud-Tarifs ange­rechnet. Mit den kosten­losen 5 GB kommen Nutzer vermut­lich nicht weit, sodass sie ggf. einen höher­wer­tigen Preis­plan buchen müssen.

Apple bietet für 99 Cent im Monat 50 GB Spei­cher­platz in der iCloud an. Für monat­lich 2,99 Euro sind 200 GB zu bekommen. Zum Preis von 9,99 Euro pro Monat erhöht sich das Kontin­gent auf 2 TB. Darüber hinaus ist die iCloud in Kombi­nation mit anderen Diensten über das Apple-One-Abomo­dell verfügbar.