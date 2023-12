Samsung will wohl das Display für das iPhone Fold liefern

Bis es das erste iPhone mit falt­barem Display gibt, wird es wohl noch eine Weile dauern, aller­dings soll sich Samsung schon vorbe­reiten. Als markt­füh­render Anbieter von bieg­samen Anzeigen plant der Hersteller Kapa­zitäten für Apple ein. Das geht aus einem Bericht aus Südkorea hervor. Die Quelle ist in der Regel äußert zuver­lässig. Explizit bezieht sich der Artikel auf die Unter­firma Samsung Display, die bereits für die Konkur­renz, etwa Googles Pixel Fold, bieg­same Anzeigen liefert. Frühes­tens 2025 wird mit einem iPhone Fold gerechnet.

Samsung rüstet sich für falt­bares iPhone

Bis das iPhone wirklich gefaltet wird, müssen wir noch warten

Andre Reinhardt, Apple Seit mehr als vier Jahren hat der südko­rea­nische Hersteller Smart­phones mit falt­baren Displays im Angebot. Die lang­jäh­rige Erfah­rung will die Tochter Samsung Display nutzen, um attrak­tive Anzeigen für Apple zu konstru­ieren. Laut The Elec ist das Ziel des Herstel­lers primärer Zulie­ferer von entspre­chenden Bild­schirmen für ein iPhone Fold oder ein iPad Fold zu werden. Eine orga­nisa­tori­sche Reor­gani­sation soll bewirken, dass Samsung schnell auf mögliche Falt-Display-Bestel­lungen des kali­for­nischen Wett­bewer­bers reagieren kann.

Samsungs stra­tegi­sche Neuaus­rich­tung sei außerdem eine Vorbe­rei­tung für den Fall, dass falt­bare Displays eine breite Markt­akzep­tanz finden. So erhofft sich der Hersteller, seine ohnehin schon große Führung noch weiter ausbauen zu können. Aller­dings hat auch LG Display Inter­esse, Apple zu belie­fern. Beide Firmen sollen unter anderem eine 20,25 Zoll große Falt-Anzeige für den iPhone-Schöpfer entwi­ckeln. Das könnte auf ein MacBook mit flexi­blem Display hindeuten.

Samsung peilt auch Mixed-Reality-Screens an

Nächstes Jahr erscheint das Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro. Für dessen Display-Zulie­ferung bekam Samsung keinen Zuschlag. Der Bild­schirm soll von Sony stammen. Samsung gibt dieses Geschäft aber nicht auf und strebt an, künftig in die Liefer­kette aufge­nommen zu werden. Doch auch im Bereich der XR-Head­sets will der Elek­tronik­kon­zern zwei­gleisig fahren. So ist nicht nur die Bereit­stel­lung von Anzeigen, sondern auch ein eigenes Produkt für 2024 geplant. Dieses könnte in Koope­ration mit Google und Qual­comm entstehen und auf den Namen Galaxy XR hören.

