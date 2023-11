iPhone: iOS 17.1.2 soll weitere Fehler beheben

Apple plant vor der Frei­gabe der finalen Version von iOS 17.2 noch ein kleines Soft­ware-Updates für das iPhone. Das berichtet das Online­magazin Macru­mors. Interne Tests für iOS 17.1.2 seien offenbar bereits ange­laufen. Das hätten Analy­sepro­tokolle der Macru­mors-Webseite ergeben. Offenbar wurde auf die Seite mit iPhones zuge­griffen, auf denen diese bislang unbe­kannte und auch als Beta nicht veröf­fent­lichte Firm­ware-Version instal­liert ist.

Mit iOS 17.1.2 könnte Apple weitere Fehler beheben. So wurde unter anderem bekannt, dass die Aufla­dung des iPhone-Akkus mit Qi-Lade­geräten einiger Autos nicht mehr funk­tio­niert, seit das Smart­phone auf iOS 17.1 aktua­lisiert wurde. Dieses Problem wurde mit iOS 17.1.1 noch nicht behoben. Es gibt auch Anwender, die klei­nere Fehler im Zusam­men­hang mit Push-Benach­rich­tigungen und HomeKit fest­gestellt haben. iOS 17.1.2 zeigt sich

Bild: teltarif.de Nicht zuletzt beklagen manche Kunden Probleme bei der WLAN-Nutzung. Apple will diese Einschrän­kung mit iOS 17.2 beheben. Der Bugfix sei in der Beta-Version dieses Updates bereits enthalten. Es erscheint aber zumin­dest nicht ausge­schlossen, dass der Hersteller den WLAN-Fehler schon mit iOS 17.1.2 behebt.

Update erst nach Thanks­giving

Wie es im Bericht weiter heißt, veröf­fent­licht Apple in der Woche, der in den Verei­nigten Staaten Thanks­giving gefeiert wird, in der Regel keine Soft­ware-Updates. Das würde bedeuten, dass iOS 17.1.2 frühes­tens kommende Woche zu erwarten ist. Im vergan­genen Jahr wurde iOS 16.1.2 - eben­falls als Bugfix-Update - am 30. November zum Down­load frei­gegeben.

Bereits seit Oktober läuft der Beta-Test für iOS 17.2. Hierbei handelt es sich um ein etwas größeres Update. Dieses wird für Mitte Dezember erwartet und bringt auch einige Neue­rungen mit sich. Dazu gehört die Tage­buch-App "Journal", die Apple bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni vorge­stellt hat. Dazu kommen die Möglich­keit für Apple-Music-Abon­nenten, gemeinsam an Wieder­gabe­listen zu arbeiten, eine iMessage-Kontakt­schlüssel-Veri­fizie­rungs­option sowie zusätz­liche Wetter- und Uhren-Widgets.

Wer ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max besitzt, kann nach dem Umstieg auf iOS 17.2 auch räum­liche Video­auf­nahmen anfer­tigen. Der Action Button bei iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max kann nach dem Update auch mit einer Über­set­zungs­option belegt werden.

