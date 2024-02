iOS 17.4: So funktioniert der Browser-Wechsel fürs iPhone

Die neue iOS-Version 17.4 bringt für iPhone-Besitzer in der Euro­päi­schen Union einige Neue­rungen mit sich. Dazu gehören alter­native Appstores und Bezahl­methoden. Darüber hinaus ist es komfor­tabler als bisher möglich, Safari als Stan­dard-Browser abzu­lösen. Wie das in der Praxis funk­tio­niert, zeigt sich in einem neuen Build der ersten Beta-Version von iOS 17.4. Das Update wird auch Nutzern ange­boten, die bereits die erste Vari­ante der Vorschau-Soft­ware instal­liert hatten.

Standard-Browser am iPhone wechseln

Foto: teltarif.de Während man von Optionen für neue Soft­ware-Shops und Mobile Payment Systeme noch nichts sieht, zeigt sich die Stan­dard-Browser-Auswahl, sobald man Safari nach der Instal­lation des Updates erst­mals öffnet. Im ersten Schritt wird der iPhone-Nutzer darüber infor­miert, was ein Stan­dard-Browser ist. Wört­lich heißt es: "Durch Ändern der Stan­dard­ein­stel­lung legst du fest, welche App verwendet wird, wenn du einen Website­link öffnest."

Browser-Auswahl am iPhone

Wer nun auf "Fort­fahren" klickt, bekommt ein Auswahl­menü für den neuen Stan­dard-Browser ange­zeigt. Neben der Bezeich­nung der jewei­ligen App wird auch der jewei­lige Heraus­geber mit ange­zeigt. Wir haben das Browser-Auswahl­menü auf einem iPhone 15 Pro Max auspro­biert, auf dem wir die aktu­elle Beta-Version von iOS 17.4 instal­liert haben. Folgende Browser wurden im Menü ange­boten.

Opera (Opera Soft­ware AS)

Onion Browser (Mike Tigas)

Web@Work (MobileIron)

Edge (Micro­soft Corpo­ration)

Ecosia (Ecosia)

Firefox (Mozilla)

Aloha (Aloha Mobile)

You (SoSea, Inc.)

Safari (Apple)

Brave (Brave Soft­ware)

DuckDuckGo (DuckDuckGo, Inc.)

Chrome (Google LLC)

Browser-Auswahlmenü - obere Hälfte

Screenshot: teltarif.de

Spätere Ände­rung nur über Unter­menüs

Nach der Auswahl eines neuen Stan­dard-Brow­sers öffnet sich der AppStore , von wo aus die Instal­lation der gewünschten Anwen­dung möglich ist. Wurde dieser bereits instal­liert, wird der Menü­punkt "öffnen" anstelle von "instal­lieren" ange­zeigt.

Anstelle einer sofor­tigen Entschei­dung kann man die Fest­legung eines neuen Stan­dard-Brow­sers auch verschieben. Klickt man auf "Später", so öffnet sich Safari wie gewohnt. Aller­dings gibt es für die spätere Fest­legung oder die Entschei­dung für einen neuen Stan­dard-Browser nur den Umweg über das Menü der jewei­ligen App (beispiels­weise Firefox oder Edge), die dann auch bereits instal­liert sein muss. Ob Apple die Menü­füh­rung bis zur Veröf­fent­lichung der finalen Version von iOS 17.4 noch ändert, bleibt abzu­warten.

Browser-Auswahlmenü - untere Hälfte

Screenshot: teltarif.de In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, wie die Volks­banken und Raiff­eisen­banken die Giro­card auf das iPhone bringen wollen.