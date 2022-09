Apple: Drastische Preiserhöhung für iPhone-Apps

Ab 5. Oktober werden iPhone-Apps bis zu 25 Prozent teurer. Erwartet wurde dieser Schritt bereits. Nicht nur Kunden in Deutsch­land sind betroffen.

Apple erhöht App-Preise

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Erst vor rund einem Jahr hat Apple die Preise für iPhone-, iPad- und Mac-Anwen­dungen gesenkt, die über den AppStore bezogen werden. Hinter­grund war seiner­zeit der verbes­serte Euro-Wech­sel­kurs gegen­über dem US-Dollar. In den vergan­genen Monaten hat sich der Wech­sel­kurs aus Euro-Sicht wieder deut­lich verschlech­tert. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis Apple erneut Preis­anpas­sungen vornimmt.

Preis­erhö­hungen um bis zu 25 Prozent

Apple erhöht App-Preise

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Jetzt hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern in einer E-Mail an Entwickler die bereits erwar­teten Preis­stei­gerungen bestä­tigt. Apps werden in der Euro-Zone ab 5. Oktober bis zu 25 Prozent teurer als bisher. Damit liegen die Kosten für den App-Kauf teil­weise noch über denen, die bis zum Sommer 2021 galten. Eine Anwen­dung, die derzeit für 99 Cent ange­boten wird, schlägt ab 5. Oktober mit 1,19 Euro zu Buche. Bis August 2021 waren es 1,09 Euro.

Für Käufe, die aktuell für 1,99 Euro getä­tigt werden können, werden ab 5. Oktober 2,49 Euro fällig. Das ist der Preis, den Kunden auch bis vor gut einem Jahr bezahlt haben. Bishe­rige Ange­bote für 2,99 Euro schlagen künftig mit 3,49 Euro zu Buche. Apps, die bislang 3,99 Euro gekostet haben, sind künftig für 4,99 Euro erhält­lich.

Aus dem 4,99-Euro-Preis werden 5,99 Euro und auch Apps, die bislang 5,99 und 6,99 Euro gekostet haben, werden jeweils einen Euro teurer. Käufe, die derzeit für 7,99, 8,99 und 9,99 Euro möglich sind, verteuern sich ab 5. Oktober um 2 Euro. Wie aus der voll­stän­digen neuen Preis­liste hervor­geht, die Apple auf seiner Webseite zum Down­load anbietet, sind nicht nur Kunden im Euro-Raum von den Preis­erhö­hungen betroffen. Auch in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Paki­stan, Polen, Südkorea, Schweden und Vietnam hebt Apple die Preise im AppStore an.

Auch Apple-Hard­ware teurer

Preise für Hard­ware hatte Apple bereits erhöht. Bestes Beispiel dafür sind die neuen iPhone-Modelle, die seit wenigen Tagen verkauft werden. Während Apple beispiels­weise den Verkaufs­preis für das iPhone 14 mit 128 GB Spei­cher­platz gegen­über dem Vorjah­res­modell unver­ändert bei 799 Dollar belassen hat, kostet das Gerät hier­zulande 999 Euro, während Apple das iPhone 13 mit 128 GB im September 2021 noch für 899 Euro ange­boten hat.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Test­bericht zum iPhone 14 Pro Max.