Gravis-Aktion: iPhone-Akkutausch für 29 Euro

Gravis-Aktion im August

Gravis bietet im Rahmen einer Aktion in diesem Monat den Tausch von Akkus älterer iPhone-Modelle zum Sonder­preis an. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 59 Euro werden für den Austausch des Akkus nur 29 Euro berechnet. Das Angebot gilt für iPhone 6 und iPhone 6 Plus, iPhone 6S und iPhone 6S Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus sowie iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Soll hingegen der Akku eines neueren Smart­phones von Apple getauscht werden, so werden dafür bis zu 75 Euro berechnet.

Norma­ler­weise ist der Austausch eines iPhone-Akkus inner­halb kurzer Zeit erle­digt. Gravis räumt aber ein, dass es auch zu Warte­zeiten kommen kann - beispiels­weise wenn mehrere Kunden parallel ihren iPhone-Akku getauscht haben möchten oder die Verfüg­bar­keit der Ersatz­teile knapp ist. Offi­ziell gilt das Gravis-Angebot, "solange der Vorrat reicht".

Gravis wirbt mit Nach­hal­tig­keit

Screenshot: teltarif.de, Quelle: gravis.de Gravis wirbt für die Aktion unter anderem mit dem Thema Nach­hal­tig­keit: "Schonen Sie wert­volle Ressourcen, indem Sie nur Teile Ihres iPhone erneuern, statt auf einen Neukauf zu setzen." Dabei gilt es aller­dings auch zu bedenken, dass beispiels­weise das iPhone 6 (Plus) schon jetzt nicht mehr mit der aktu­ellen iOS-Version betrieben werden kann. Das letzte Update für diese Gene­ration von Apple-Smart­phones war iOS 12.5.5.

Mit dem Start von iOS 16 können auch iPhone 6S (Plus) und iPhone 7 (Plus) sowie das iPhone SE der ersten Gene­ration nicht mehr auf die aktu­ellste Firm­ware-Version aktua­lisiert werden. Die Geräte gehören dann frei­lich nicht sofort zum "alten Eisen". Besitzer müssen aber damit rechnen, dass sie sukzes­sive auch für verschie­dene Apps keine Updates mehr erhalten, weil diese neuere iOS-Versionen voraus­setzen.

Die Beta-Version von iOS 16 haben wir bereits einem ersten Test unter­zogen.

