Apple iPhone 6S: Kaum Austausch-Akkus

Einige Exemplare des Apple iPhone 6S schalten sich auf Grund von Akku-Problemen einfach aus. Daher bietet Apple eine kostenlose Reparatur für die Akkus des iPhone 6S an, die von den Problemen betroffen sind. Laut dem Hersteller handelt es sich bei den Problem-Smartphones vorwiegend um Modelle, die im Herbst 2015 (zwischen September und Oktober) produziert wurden.

Wie nun bekannt wurde, ist der Andrang auf das Austausch-Programm von Apple so groß, dass die Akkus für das iPhone 6S nun knapp werden, wie golem.de berichtet. Demnach melden einige Anwender, dass in den Apple Stores ein direkter Austausch des Akkus bei ihrem Smartphone nicht immer vorgenommen werden konnte. Apple wolle die Betroffenen dann auf Wunsch sofort benachrichtigen, sofern wieder Akkus auf Lager sind, um den Wechsel vorzunehmen. Auch über die Hotline von Apple wurde mitgeteilt, dass erst Mitte Dezember wieder eine ausreichende Anzahl an Wechsel-Akkus für die betroffenen Apple iPhone 6S vorhanden sein werde. Dies wurde auch teltarif.de bei einem Anruf bestätigt.

So sehen Sie, ob Ihr iPhone 6S betroffen ist

Akku-Probleme bei einigen Apple iPhone 6S Wer Besitzer eines Apple iPhone 6S ist und wissen möchte, ob sein Modell von dem Problem betroffen ist, der findet dies ganz einfach heraus, indem er die Seriennummer seines Smartphones auf einer speziell dafür eingerichteten Seite von Apple eingibt. Sollte Ihr iPhone 6S ebenfalls das Problem mit dem unerwarteten Ausschalten haben, dann können Sie das Austausch-Programm in Anspruch nehmen. Dafür hat Apple die nachfolgende Vorgehensweise schriftlich festgehalten. So wird Apple vor dem Austausch-Service zunächst überprüfen, ob das Smartphone überhaupt von dem Problem betroffen ist. Erst dann kann sich der Kunde für eine der folgenden Serviceoptionen entscheiden: So hat der iPhone-6S-Besitzer die Möglichkeit, entweder beim Service-Provider anzurufen, einem Termin im Apple Store zu vereinbaren oder den technischen Support von Apple zu kontaktieren. Allerdings nehmen Mobilfunkpartner an dem Austausch-Programm von Apple nicht teil, wie das Unternehmen kommuniziert.

Zudem muss der Besitzer sein Apple iPhone 6S entsprechend auf den Austausch vorbereiten. Daher ist ein Backup der eigenen Daten in iTunes oder der iCloud notwendig. Auch der Menü-Punkt "Mein iPhone suchen" muss deaktiviert werden. Apple schreibt auch: "Löschen Sie Ihre Daten und Einstellungen unter "Einstellungen/Allgemein/Zurücksetzen/Inhalte & Einstellungen löschen". Außerdem gilt, dass das Programm von Apple die standardmäßige Garantieabdeckung des iPhone 6S nicht verlängert und das Programm ist auch nur für betroffene iPhone-6S-Akkus "drei Jahre nach dem ersten Verkauf des Gerätes im Einzelhandel gültig".

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass iOS 10.1.1 beim iPhone schnell für einen leeren Akku sorgt.