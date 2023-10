iPhone-Bug: Apple-Handy schaltet sich selbst aus

Immer mehr iPhone-Nutzer klagen darüber, dass sich über Nacht ihr Handy für einen bestimmten Zeit­raum selbst abge­schaltet hat. Das ist beson­ders ungünstig, wenn das Apple-Mobil­telefon als Wecker Verwen­dung findet. Das Problem tritt zwar auch, aber nicht nur, auf den neuen iPhone-15-Modellen auf. In verschie­denen Foren gibt es Meldungen desselben Fehlers von Besit­zern älterer Apple-Handys wie dem iPhone 13 mini oder dem iPhone 12 Pro. Eine Gemein­sam­keit scheint es bezüg­lich des Betriebs­sys­tems zu geben. Ein Bug in iOS 17.0.3 könnte schuld sein.

Tempo­räre Arbeits­ver­wei­gerung beim iPhone

In der Lücke im Diagramm genehmigte sich das iPhone eine Pause

Bild: esposimi / MacRumors Wenn ein Anwender zu Bett geht, erwartet er wohl nicht unbe­dingt, dass sich sein Handy eben­falls eine Mütze voll Schlaf gönnt. Auf Inter­net­seiten und Diskus­sions­platt­formen wie MacRumors, 9to5Mac und Reddit beschweren sich vermehrt User über spora­disch den Dienst quit­tie­rende iPhones. Manche Nutzer haben sich sogar mehr­fach den Wecker auf dem Apple-Telefon gestellt, um pünkt­lich in den Tag zu starten, doch kein Alarm ging an. Bei einem Anwender war es ganz knapp, da schal­tete sich das Smart­phone eine Minute vor der Weck­zeit wieder ein.

Nach­voll­ziehen lässt sich die tempo­räre Deak­tivie­rung leicht. In den Einstel­lungen navi­gieren Sie zur Akku-Sektion und über­prüfen den Lade- respek­tive Entla­destatus. Gibt es im Balken­dia­gramm eine Lücke, hat sich in dieser Periode das iPhone abge­schaltet. So zeigte ein Anwender ein Bild­schirm­foto, das belegt, dass die Deak­tivie­rung zwischen zwölf Uhr nachts und sechs Uhr morgens statt­fand. Manche Modelle schalten sich sogar mehr­fach ab. Da Serien vom iPhone 12 bis zum iPhone 15 betroffen sind, handelt es sich höchst­wahr­schein­lich um ein Soft­ware-Problem.

iOS 17.0.3 als poten­zieller Übel­täter

Der komplette Akkuverlauf

Bild: esposimi / MacRumors Liest man sich die Kommen­tare der Betrof­fenen durch, gibt es eine häufig genannte Gemein­sam­keit: iOS 17.0.3. Die Anwender und verschie­dene Medien gehen deshalb davon aus, dass es sich bei der spon­tanen Abschal­tung um einen Bug des Updates handelt. Besagte Aktua­lisie­rung erschien vor rund einer Woche. Abseits des Lade- und Entla­destatus lässt sich der Fehler an einer weiteren Eigen­heit erkennen. So müssen die Anwender ihren iPhone-Code erneut eingeben, was nach dem Neustart des Handys erfor­der­lich ist. Bislang gibt es noch keine Lösung für das Problem, es bleibt zu hoffen, dass Apple an einer solchen arbeitet.

iOS 17.0.3 wurde haupt­säch­lich wegen Über­hit­zungs­pro­blemen des iPhone 15 Pro (Max) veröf­fent­licht.