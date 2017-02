Bericht: iPhone 8 soll mehr als 1000 US-Dollar kosten

Wie auch schon beim iPhone 7 Plus soll der Nach­folger mit einer Dual-Kamera ausgestattet sein Das Business-Magazin Fast Company berichtet von einer angeblich glaub­würdigen Insider-Quelle, die erstaunlich viele Details zum Jubiläums-iPhone zu kennen scheint. Demnach soll Apples neuestes Smart­phone, zehn Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones, die 1000-Dollar-Grenze knacken. Das könnte vor allem der verbauten Hard­ware geschuldet sein - das nächste iPhone soll so viele Features mitbringen, wie noch nie. Da das iPhone 7 Plus ab 128 Gigabyte schon jetzt über 1000 Euro kostet, erscheint der Preis durchaus realistisch.

OLED soll Preis in die Höhe treiben

Kommt auch ein iPhone 7s und 7s Plus?

Besonders kost­spielig soll der neue OLED-Touchscreen im nächsten iPhone werden. Dieses soll stolze 5,8 Zoll groß sein und sich über den gesamten Gehäuse­rand hinaus erstrecken. Man kennt das so ähnlich bereits von einigen anderen Smart­phones, unter anderem dem Samsung Galaxy S7 Edge . Beim kommenden iPhone könnte das OLED aber auch über den oberen sowie unteren Rand hinaus gehen. Denn auch der physische Home-Button soll beim iPhone 8 wegfallen und durch einen Touch-Button ersetzt werden.

Außerdem berichtet die nicht weiter genannte Quelle gegenüber Fast Company, dass es nicht bei einem neuen iPhone bleiben soll - wir berichteten ebenfalls schon darüber. Insgesamt wären drei Geräte geplant, die anderen beiden mit Bild­schirm­diagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll. Sollte dies zutreffen, dürfte es sich dabei höchst­wahr­schein­lich um das iPhone 7s und 7s Plus handeln. Diese würden aber wohl nicht mit einem teuren OLED ausgestattet sein, sondern wie bisher mit einem LCD.

Samsung als Lieferant für das OLED

Wie mehrere Quellen berichtet hätten, soll Apple jetzt schon sicher­gestellt haben, dass genügend Kapazitäten für die OLED-Touchscreens vorhanden seien. OLEDs werden von sehr wenigen Herstellern produziert: Neben Samsung gibt es lediglich ein paar sehr kleine asiatische Hersteller, die aber würden Apples Qualitäts­ansprüchen nicht genügen. Haupt­lieferant soll also Samsung sein. Wie schon beim iPhone 7 sollen die LTE-Chips sowohl von Intel als auch Qualcomm bezogen werden.

Keine Tasten und Dual-Kamera

Nicht nur der physische Home-Button soll verschwinden, auch die Knöpfe zum Regeln der Laut­stärke könnten beim iPhone 8 nicht mehr als solches existieren. Denkbar wäre ein neues iPhone ganz ohne mechanische Tasten, dafür mit entsprechenden Touch-Elementen. Erwartungs­gemäß dürfte Apple in puncto Design alle Register ziehen. Die Quelle von Fast Company spricht in diesem Zusammen­hang von einem glatten Monolithen, mit ein paar wenigen visuellen Akzenten.

Als Kamera wird eine Dual-Kamera genannt, wie sie bereits beim iPhone 7 Plus zu finden war.

3D-Sensoren als Key-Feautere?

Die durch­gesickerten Informationen zum iPhone 8 beziehungs­weise iPhone X klingen beeindruckend, wirklich neues ist aber nicht dabei. Es gäbe allerdings einen Hinweis darauf, dass Apple mit 3D-Sensor-Technik experimentiert. So soll Apple etwa mit der Firma Lumentum zusammen­arbeiten, die sich auf Licht-Technik wie Laser spezialisiert hat. Inwiefern die Zusammenarbeit in einem neuen iPhone-Feature resultieren soll, ist nicht klar. Möglich wäre etwa ein Iris- oder Gesichts­scanner, der den Finger­abdruck­sensor ablösen könnte.

Auch wenn die Informationen erstaunlich detail­genau sind und Fast Company in der Regel als sehr verlässlich gilt, so sind natürlich auch diese Informationen mit Vorsicht zu genießen. Selbst beim in rund zwei Monaten erwarteten Samsung Galaxy S8 ist noch nicht alles bekannt.