Vorregistrierung für iPhone 8 jetzt auch bei Vodafone

Vodafone startet mit iPhone-Vorbestellungen Vergangene Woche startete die Deutsche Telekom als erster deutscher Mobilfunk-Anbieter mit Vorregistrierungen für das iPhone 8. Wenige Tage später wurde eine vergleichbare Aktion von o2 ins Leben gerufen und ab sofort hat auch Vodafone seine Aktion im Zusammengang mit "Smartphone-Neuheiten" gestartet.

Wie in den Vorjahren nennt sich das Vodafone-Angebot "First come - first serve" und wie die beiden anderen Netzbetreiber vermeidet auch der Düsseldorfer Telekommunikationsdienstleister die Nennung des neuen iPhone-Modells. Stattdessen geht es offiziell um die "neusten Smartphones von Samsung, Apple, Sony und Co".

Vodafone-Newsletter verspricht "exklusive Infos"

Interessenten können sich für einen Smartphone-Newsletter anmelden, der nach Vodafone-Angaben "exklusive Infos, zum Beispiel Launch-Termine, Start der Vorbestellung, Preise, Zubehör und vieles mehr" bietet. So sollen die Kunden die Möglichkeit bekommen, zu den ersten Käufern der "Smartphone-Neuheit" zu gehören.

Vodafone weist etwas deutlicher darauf hin, dass sich die Aktion vornehmlich an Kunden richtet, die am neuen iPhone-Modell von Apple interessiert sind. So ist die Aktionsseite per Weiterleitung auch unter Adressen www.vodafone.de/privat/handys/iphone-8.html erreichbar, wie die Kollegen des Online-Magazins iPhone-Ticker herausgefunden haben.

Vor einigen Jahren hatten die deutschen Mobilfunk-Provider recht deutlich mit dem neuen iPhone geworben, bevor Apple ein solches Gerät überhaupt vorgestellt hat. Diese Aktionen wurden später recht plötzlich beendet bzw. modifiziert - möglicherweise weil Apple seinen Vermarktungspartnern Werbung für noch nicht vorgestellte Produkte untersagt hat.

iPhone-Verfügbarkeit zum Start meist eingeschränkt

Jahr für Jahr beginnt aber recht früh der Run auf das jeweils nächste Apple-Smartphone, zumal die Verfügbarkeit jeweils kurz nach der Markteinführung in der Regel sehr schlecht ist. In diesem Jahr wird insbesondere für das Jubiläums-iPhone mit sehr begrenzten Stückzahlen zum Launch gerechnet, zumal es bei der Herstellung laut Branchenberichten Probleme gibt.

Wie im Vorjahr verbindet Vodafone die iPhone-Aktion wieder mit einem Gewinnspiel. Wer sich bis zum 15. September mit Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse für den Newsletter registriert, kann einen Sonos-Lautsprecher gewinnen. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, was das Sonos-Soundsystem zu leisten vermag.