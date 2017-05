Bericht: iPhone 8 kommt erst 2018

iPhone 8 erst 2018? Die Markteinführung des iPhone 8 könnte sich möglicherweise bis ins kommende Jahr verzögern. Das berichtet das Onlinemagazin The Verge unter Berufung auf verschiedene Quellen. Unter anderem sollen Analysten der Deutschen Bank auf eine entsprechende Verzögerung spekulieren.

Die vom Kreditinstitut gelieferte Begründung klingt allerdings nicht wirklich einleuchtend. So hat Apple den Angaben zufolge bei Foxconn noch kein Verpackungsmaterial für das Jubiläums-Smartphone bestellt. Für iPhone 7S und iPhone 7S Plus seien entsprechende Aufträge wiederum erteilt worden.

Bereits in den vergangenen Wochen gab es Hinweise darauf, dass sich die Markteinführung des iPhone 8 verzögern könnte. Hintergrund seien aber Fertigungsprobleme beim Smartphone selbst. Dabei war allerdings bislang nie die Rede davon, dass sich der Verkaufsstart generell bis ins kommende Jahr verzögert. Stattdessen wurde über einen Launch im Oktober oder November spekuliert.

Kurbelt angebliche Verzögerung die Verkäufe an?

Apple dürfte über die neue Gerüchtelage allerdings durchaus erfreut sein. So geht der CEO des Unternehmens, Tim Cook, beispielsweise davon aus, dass die in diesem Jahr vergleichsweise früh durchgesickerten Gerüchte der Nachfrage nach den aktuellen iPhone-Modellen schaden könnte. Sprich: Viele Interessenten könnten die Anschaffung eines neuen Apple-Smartphones verschieben und auf das neue Modell warten.

Wenn sich nun aber das iPhone 8 bis ins kommende Jahr verzögert, könnte das gleichzeitig bedeuten, dass die Nachfrage nach iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE wieder steigt. Allerdings könnten die Verkaufszahlen auch dadurch wieder steigen, dass Apple seit Ende März neue Versionen seiner aktuellen Smartphones verkauft. So sind iPhone 7 und iPhone 7 Plus nun auch in Rot erhältlich, das iPhone SE gibt es mit bis zu 128 GB Speicherplatz.

Ernsthaft vorstellbar ist eine Verschiebung der Veröffentlichung des iPhone 8 bis 2018 indes nicht. Schließlich handelt es sich um das Smartphone, das zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum auf den Markt kommen soll. Vor diesem Hintergrund sind Vorstellung und Verkaufsstart im Herbst ohnehin schon recht spät. Das Original iPhone wurde 2007 im Januar präsentiert und war ab Ende Juni des gleichen Jahres zunächst in den USA erhältlich.

