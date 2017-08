Kreise: Das ist der Zeitplan für den Verkaufsstart des iPhone 8

Das iPhone 8 könnte ab 22. September verkauft werden In den vergangenen Jahren hat Apple jeweils am "IFA-Dienstag" seine neue iPhone-Generation vorgestellt. In diesem Jahr gibt es Hinweise darauf, dass sich die Vorstellung der neuen Smartphones des amerikanischen Technologiekonzerns um eine Woche nach hinten verschiebt. So berichtet das Onlinemagazin Mac4Ever, das Special Event zur Präsentation werde am 12. September stattfinden.

Als Quelle für diese Information werden Netzbetreiber-Kreise genannt. Das erscheint durchaus schlüssig, denn die wichtigsten Vertriebspartner von Apple zum Verkauf des iPhone mit Vertrag dürften längst offizielle Details zum Zeitplan vorliegen haben. Wenn der Termin stimmt, wird Apple voraussichtlich in der kommenden Woche entsprechende Einladungen verschicken. In den Vorjahren hatten Apple und die Netzbetreiber jeweils ab Freitag nach der jeweiligen Keynote Vorbestellungen für die neuen iPhone-Modelle angenommen. Wenn das Event am 12. September stattfindet, würde der Vorverkauf demnach am 15. September starten. Das passt zur Vodafone-Aktion "First come, first surf", mit der sich Interessenten für "Smartphone-Neuheiten" vormerken lassen können. Das Aktionsende wurde auf den 15. September festgelegt.

Eine Woche später, am 22. September, würden die neuen iPhones in den Verkauf gehen. Zwei Tage zuvor, am 20. September, ist mit der Freigabe der finalen Version von iOS 11 für Besitzer kompatibler Smartphones, Tablets und Multimedia-Player zu rechnen. In diesem Jahr wird mit drei neuen Handys von Apple gerechnet. Neben dem iPhone 7S und iPhone 7S Plus soll es ein iPhone 8 oder iPhone X als Jubiläumsmodell mit neuem Design geben.

Bis zu 512 GB Speicherplatz beim iPhone 8 erwartet

Neben dem neuen Design könnte das neue iPhone, das zum zehnten Geburtstag der Smartphones von Apple auf den Markt kommt, auch über bis zu 512 GB internen Speicherplatz verfügen. Zumindest gibt es hierzu aktuell Branchengerüchte. Abwegig ist diese Vermutung nicht, zumal auch das iPad Pro mittlerweile als 512-GB-Version zu bekommen ist.

Wenn Apple die anderen Speichergrößen seiner aktuellen Tablets für das iPhone 8 übernimmt, wäre das Gerät auch mit 64 und 256 GB Speicherkapazität zu bekommen. Abseits dessen werden unter anderem ein randloses Display und die Möglichkeit der kabellosen Aufladung des integrierten Akkus erwartet.

Kommt Apple Pay im September nach Deutschland?

In den vergangenen Tagen machten zudem wieder Gerüchte um eine bevorstehende Einführung von Apple Pay in Deutschland die Runde. Wie glaubwürdig die Spekulationen sind, bleibt abzuwarten. Der Hersteller hatte am Rande der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen vor einigen Wochen auch etwas zu den Expansionsplänen bei Apple Pay bis zum Jahresende gesagt. Deutschland stand zumindest seinerzeit noch nicht auf der Liste.

In einer weiteren Meldung verraten wir Ihnen, wie Sie den mobilen Bezahldienst schon heute in Deutschland nutzen können.