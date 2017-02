iPhone 8: Touchbar statt Home-Button

Gerüchte zu neuen Apple-Smartphones Das iPhone ist auch im zehnten Jahr nach der Einführung des ersten Modells das wichtigste Apple-Produkt. Nach einer kleinen Durststrecke im vergangenen Jahr verkaufen sich die Smartphones mittlerweile wieder besser. Der Hersteller arbeitet daran, dass die Handhelds auch weiterhin auf Erfolgskurs sind. So ist für dieses Jahr neben iPhone 7S und iPhone 7S Plus ein drittes Gerät geplant, das sich vor allem mit einem neuen Design, aber auch durch neue Features von bisherigen Apple-Smartphones abheben soll.

Der Analyst Ming-Chi Kuo, der in der Vergangenheit oft treffsicher neue Apple-Produkte vorhergesagt hat, äußerte sich nun zum iPhone 8, wie das Jubiläums-Smartphone heißen könnte. Demnach soll der Touchscreen des neuen Flaggschiffs insgesamt 5,8 Zoll groß sein. Allerdings werde nicht der gesamte Bereich für die Darstellung von Inhalten genutzt. Dafür sollen der Vorhersage zufolge 5,15 Zoll zur Verfügung stehen. Das deckt sich mit früheren Spekulationen über ein etwa 5 Zoll großes Display beim iPhone 8.

Der untere Bereich des Bildschirms soll hingegen für zusätzliche Funktionen genutzt werden - vergleichbar mit der Touchbar bei der aktuellen Generation des MacBooks Pro. Über diese virtuelle Schaltfläche könnte sich das iPhone 8 komplett steuern lassen, was wiederum die Einhand-Bedienung trotz insgesamt recht großem Gehäuse vereinfachen würde. Nach Vorbild vieler Android-Handys könnten auch virtuelle Schaltflächen in diesen Display-Bereich einfließen. Der klassische Home-Button würde entfallen.

Nicht größer als iPhone 7

Trotz des großen Displays soll das iPhone 8 nicht größer werden als beispielsweise das iPhone 7 mit seinem 4,7 Zoll großen Touchscreen. Das untermauert der Analyst durch eine Grafik, die das Onlinemagazin Engadget veröffentlicht hat. Realistisch ist das durchaus, zumal Apple bei den bisherigen iPhone-Modellen viel Platz auf der Vorderseite "verschenkt" und nicht für das Display nutzt.

Gerüchte zum iPhone-8-Display Mit dem Huawei Mate 9 und dem Xiaomi Mi Mix gibt es prominente Beispiele für Smartphones, bei denen das Display deutlich weiter an den Gehäuserand reicht als bei den Apple-Geräten. So sind die beiden genannten Handhelds nicht größer als das iPhone 7 Plus. Das Huawei Mate 9 verfügt aber über ein 5,9 Zoll großes Display, während der Touchscreen des Xiaomi Mi Mix sogar eine Diagonale von 6,4 Zoll hat.

Die neue iPhone-Generation wird für den Herbst erwartet. Schon zuvor wird es mit iOS 10.3 ein Software-Update für iPhone und iPad geben. In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche neuen Features das nächste iOS-Update mit sich bringt.