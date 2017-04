Analysten: iPhone 8 später und mit langen Lieferzeiten

iPhone 8 offenbar zunächst nur in kleinen Stückzahlen Das iPhone 8 könnte für viele Interessenten erst im kommenden Jahr verfügbar sein. Das Onlinemagazin Mac Rumors berichtet unter Berufung auf den Analysten Ming-Chi Kuo, dass Apple auch längerfristig mit langen Lieferzeiten kämpfen wird. So laufe die Produktion des Jubiläums-iPhone später an als geplant. Dazu würden die Stückzahlen nicht ausreichen, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Schon früher gab es Spekulationen über eine verspätete Markteinführung des neuen Smartphone-Flaggschiffs von Apple. Denkbar wäre es aber auch, dass das iPhone 8 zwar zusammen mit den beiden anderen neuen Apple-Smartphones im September auf den Markt kommt, aber eben nur in sehr kleinen Stückzahlen verfügbar ist.

Erst im Oktober oder November könne die Massenproduktion des iPhone 8 starten - und damit zu spät, um noch für das Weihnachtsgeschäft große Stückzahlen verfügbar zu machen. Normalerweise läuft die Produktion eines neuen iPhone-Modells schon im Vorfeld der Markteinführung, also im Spätsommer, auf Hochtouren.

Viele Neuerungen als Grund für die Verspätung

Hintergrund für die Verzögerungen sind offenbar die zahlreichen neuen Komponenten, die Apple beim Jubiläums-iPhone verbaut. So ist erstmals bei einem Smartphone des amerikanischen Herstellers ein OLED-Display vorgesehen. Dazu kommen die Probleme mit der Integration von Home-Button und Fingerabdrucksensor in den Touchscreen oder auch der A11-Prozessor, der kleiner und dennoch leistungsfähiger als sein Vorgänger werden soll.

Gerüchte gibt es zudem über eine 3D-Frontkamera mit Iris-Scanner und die Möglichkeit, den Akku des neuen Smartphone-Flaggschiffs kabellos aufzuladen. Bereits zu Wochenbeginn waren im Internet Fotos aufgetaucht, die einen Dummy des neuen Smartphone-Spitzenmodells von Apple zeigen sollen. Dazu wurden weitere angebliche technische Details des iPhone 8 veröffentlicht.

Die schlechte Verfügbarkeit eines neuen iPhone-Modells zum Zeitpunkt der Markteinführung ist bei Apple fast schon eine (unrühmliche) Tradition. Wer im vergangenen Jahr das iPhone 7 in Diamantschwarz bestellt hatte, musste sich zum Teil bis zu zwei Monate gedulden, um sein Wunsch-Handy zu bekommen. Aktuell kämpft der Hersteller mit andauernden Lieferengpässen bei den AirPods, die zwar seit Ende vergangenen Jahres verkauft werden, aber noch heute sechs Wochen Lieferzeit haben. Einen Hands-On-Test der AirPods haben wir in einer eigenen Meldung veröffentlicht.