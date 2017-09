Kreise: So teuer wird das iPhone 8 in Deutschland

Am kommenden Dienstag wird Apple voraussichtlich gleich drei neue iPhone-Modelle vorstellen. Das Spitzenmodell könnte in Deutschland bis zu 1400 Euro kosten.

Kostet das iPhone 8 bis zu 1400 Euro? Am kommenden Dienstag, 12. September, wird Apple die diesjährige iPhone-Generation vorstellen. Der amerikanische Technologiekonzern hat mittlerweile Einladungen für das Special Event verschickt, das um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird. In diesem Jahr werden gleich drei neue Smartphones von Apple erwartet.

Nach wie vor unklar ist die Namensgebung für die neuen iPhones. So hielten sich lange Zeit Gerüchte, nach denen die Nachfolger von iPhone 7 und iPhone 7 Plus gemäß der Regelung aus den Vorjahren als iPhone 7S und iPhone 7S Plus an den Start gehen. Für das neue Modell, das anlässlich des zehnten Geburtstags der Smartphones von Apple im neuen Design veröffentlicht wird, waren die Bezeichnungen iPhone 8, iPhone X und iPhone Edition im Gespräch.

Nun gibt es aber auch Hinweise, nach denen der direkte Nachfolger der Apple-Handys aus dem vergangenen Jahr iPhone 8 heißen könnte, während das Jubiläums-Smartphone als iPhone X auf den Markt kommt. Genaueres werden wir wohl erst auf der Keynote am kommenden Dienstag erfahren, sofern es zuvor nicht noch hieb- und stichfeste Leaks gibt.

iPhone 8 mit bis zu 512 GB Speicherplatz

Die Nachfolger der iPhone-Generation aus dem vergangenen Jahr kommen wohl mit den gleichen Speichergrößen wie iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf den Markt. Das Einsteigermodell würde demnach 32 GB Speicherplatz bieten, zudem wären Versionen mit 128 und 256 GB Speicher erhältlich.

Die günstigste Version des Jubiläums-iPhone soll dagegen gleich 64 GB Speicherplatz an Bord haben. Die höherwertigen Modelle kommen mit 256 bzw. 512 GB Speicherkapazität. Das Smartphone wäre nicht das erste mobile Apple-Gerät mit bis zu einem halben Terrabyte Speicherplatz. Auch die aktuelle iPad-Pro-Generation bietet so viel Platz für Betriebssystem, Apps und weitere Dateien.

Als Verkaufspreise für den amerikanischen Markt sind 999 Dollar für die 64-GB-Version im Gespräch. Für je 100 Dollar Aufpreis wären die Varianten mit 256 bzw. 512 GB Speicherplatz erhältlich. Betrachtet man die Aufpreise, die Apple bislang für iPhones und iPads auf dem deutschen Markt verlangt, so könnte das "kleinste" iPhone 8 hierzulande 1159 Euro kosten, wie auch das Onlineportal Apfeleimer vermutet. Die 256-GB-Version könnte für 1279 Euro verkauft werden, während das 512-GB-Modell für 1399 Euro den Besitzer wechselt.

teltarif.de wird am kommenden Dienstagabend im Rahmen verlängerter Redaktionszeiten live über alle wichtigen Neuheiten berichten, die Apple im Rahmen der Keynote vorstellt. Im einer weiteren Meldung berichten wir darüber, welche Geräte wir neben den iPhones noch erwarten.