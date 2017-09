Qualitätsprobleme beim iPhone 8 Plus

Nebengeräusche bei Telefonaten mit iPhone 8 Plus Seit Ende vergangener Woche ist das iPhone 8 Plus von Apple im Handel erhältlich. So hatten erste Besitzer in den vergangenen Tagen bereits die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Smartphone zu sammeln. Auch wir haben bereits erste Gehversuche mit dem Phablet vorgenommen und beispielsweise die Leistung, die der neue A11-Bionic-Prozessor mit sich bringt, im Rahmen von Benchmark-Tests untersucht.

Eine der Grundfunktionen des Smartphones ist natürlich auch die Telefonie. Zwar ist die Sprachqualität bei Telefonaten grundsätzlich gut. Zumindest einige Kunden beklagen aber Nebengeräusche, die auch wir wahrgenommen haben. So sind im Hintergrund vieler Telefongespräche Knackgeräusche oder ein leises Summen zu hören, wie auch die Kollegen vom iPhone-Ticker berichten.

Wir konnten den Effekt mit unserem Testgerät reproduzieren. Dabei ist es unklar, wodurch es zu den Störgeräuschen kommt. Nicht bekannt ist ferner, wie viele Geräte von dem Fehler betroffen sind. Im Forum von iPhone-Ticker gibt es nämlich sehr unterschiedliche Erfahrungen. Bei einigen Nutzern sind die Störgeräusche des iPhone 8 Plus so stark, dass die Anwender über eine Rückgabe des Smartphones nachdenken. Andere Kunden erklären wiederum, dass der Effekt bei ihren Geräten nicht auftritt.

Offenbar auch iPhone 8 betroffen

Neben dem iPhone 8 Plus sind offenbar auch einzelne Exemplare des iPhone 8 betroffen. Auch im offiziellen Support-Forum von Apple wird das Problem bereits diskutiert. Eine Lösung ist aber offenbar noch nicht in Sicht, zumal es auch unklar ist, ob es sich um einen Software- oder Hardware-Fehler handelt. Zumindest einige User berichten, die Störungen träten nicht bei allen Anrufen auf.

Bei unserem Testgerät fallen die Knackgeräusche bei fast allen Sprachverbindungen auf - allerdings mal mehr und mal weniger stark. Manche Nutzer geben den Tipp, während eines Gesprächs kurz die Freisprech-Funktion des iPhone 8 Plus zu aktivieren und dann wieder auf den internen Lautsprecher zurückzuschalten. In der Tat zeigte sich auch bei unseren Tests, dass sich der Sound-Fehler so zumindest für die laufende Verbindung beheben lässt.

Im Freisprech-Modus tritt der Bug generell nicht auf und auch die Wiedergabe von Musik, Hörbüchern oder Podcasts über den Lautsprecher des Smartphones wird nicht durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt.

