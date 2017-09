Apple iPhone 8 Plus im ersten Hands-On-Test

Wie geplant hat Apple heute mit der Auslieferung des iPhone 8 Plus begonnen. Auch wir hatten bereits die Möglichkeit, uns das neue Smartphone des amerikanischen Technologiekonzerns mit 5,5 Zoll großem Touchscreen einmal anzusehen. Packt man das Gerät aus, so hält man es auf den ersten Blick für einen Doppelgänger des iPhone 7 Plus aus dem Vorjahr. Der Handheld sieht exakt genauso aus wie sein Vorgänger.

Apple iPhone 8 Plus Datenblatt

[ Hands-On ]

] Unboxing

Wartezeiten

Im Vergleich

Nimmt man den Boliden in die Hand, so fallen zwei Veränderungen auf. Anders als das iPhone 7 Plus ist das neue Phablet abseits eines umlaufenden Rahmens nicht mehr aus Aluminium gefertigt, sondern aus Glas. Erinnerungen an iPhone 4 und iPhone 4S werden wach, wobei diese Smartphones mit ihren damals nur 3,5 Zoll großen Displays deutlich kleiner und handlicher waren als das iPhone 8 Plus.

Das iPhone 8 Plus ist groß und schwer

iPhone 8 Plus im Hands-On Auch eine zweite Neuerung bemerkt man schon beim ersten Kontakt: Das neue Apple-Phablet ist nicht nur vergleichsweise groß - auch im Verhältnis zur Displayfläche. Das Gerät bringt auch 203 Gramm auf die Waage. Es ist damit 15 Gramm schwerer als das Vorjahresmodell und das merkt man durchaus, wenn das Smartphone für längere Zeit in der Hand gehalten wird. Mich haben seinerzeit schon die 195 Gramm des iPhone 6 Plus gestört, die das neue Modell sogar noch toppt.

Elegant geht anders, aber anders war wohl das Glas-Gehäuse, das gewählt wurde, um die kabellose Aufladung des iPhone-Akkus zu ermöglichen, nicht realisierbar. Immerhin: Apple hat auch seinen iPhones im alten Outfit den Qi-Ladestandard gegönnt und nicht nur dem neuen, deutlich teureren iPhone X. Diese funktioniert auch tadellos, wie wir mit der eigentlich für das Galaxy S8+ gedachten Ladestation von Samsung getestet haben.

Die Verarbeitung des iPhone 8 Plus ist tadellos. Hier knarzt nichts, es gibt keine Spaltmaße und die Hardware-Tasten funktionieren einwandfrei. Anders als das iPhone X verfügt das iPhone 8 Plus auch noch über den klassischen Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor. Wie schon bei der Vorjahres-Generation ist der Schalter aber nur noch angedeutet. Er bewegt sich nicht mehr mechanisch, liefert bei der Nutzung aber ein haptisches Feedback.

Home-Button und Touch ID als Pluspunkt

Rechte Außenseite mit Ein/Aus-Schalter und SIM-Kartenslot Home-Button und Touch ID könnten ein Grund sein, das iPhone 8 Plus dem iPhone X vorzuziehen, da es die klassische Bedienung der Apple-Smartphones bietet, so dass Käufer sich nicht mit der neuen Gestensteuerung des erst im November verfügbaren Flaggschiffs auseinandersetzen müssen - ganz zu schweigen von der noch offenen Frage, wie zuverlässig und schnell Face ID in der Praxis funktioniert.

Apple hat es für das iPhone 8 Plus bei der Display-Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel belassen. Andere Hersteller bieten bei ihren Smartphone-Spitzenmodellen deutlich höhere Auflösungen. So unterstützt das Samsung Galaxy S8+ beispielsweise 2960 mal 1440 Pixel. Standardmäßig sind aber auch bei Samsung "nur" 2220 mal 1080 Pixel ausgewählt, quasi als Kompromiss zwischen Darstellung, Performance und Akkulaufzeit.

Immerhin hat Apple aber an anderen Parametern geschraubt, um die Darstellung von Fotos, Videos oder Apps zu verbessern. Anders als das iPhone X kommt das iPhone 8 Plus zwar nicht mit OLED-Display, dafür wurde die schon vom iPad Pro bekannte True-Tone-Technik integriert, die die Anzeige der Inhalte auf dem Bildschirm dem Umgebungslicht anpassen soll. Wie gut das in der Praxis funktioniert, muss sich im ausführlichen Test beweisen.

Auf Seite 2 berichten wir unter anderem über Telefonie, Kamera und Musik-Wiedergabe mit dem iPhone 8 Plus.