iPhone 8: Akku drahtlos aufladen und AMOLED-Display

Ein Auftragsfertiger soll bereits an einer kabellosen Ladetechnik für das iPhone 8 arbeiten. Dazu gibt es Hinweise für AMOLED-Displays von Sharp im nächsten Apple-Smartphone.

iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind seit zwei Monaten auf dem Markt. Je nach Modell ist die Verfügbarkeit noch immer stark eingeschränkt, was auf eine große Nachfrage hindeutet. Dennoch gibt es immer mehr Gerüchte zu den Features, die die kommende Smartphone-Generation von Apple mit sich bringt. Schließlich handelt es sich um die Jubiläumsausgabe, denn das iPhone feiert im kommenden Jahr seinen zehnten Geburtstag.

Unter anderem gibt es Hinweise darauf, das Apple beim iPhone 8 auf ein AMOLED-Display setzen wird, das von Sharp geliefert wird. Entsprechende Andeutungen machte Sharp-CEO Tai Jeng-wu in einem Interview. Diese Touchscreens sollen unter anderem einen besseren Farb-Kontrast mit sich bringen. Allerdings muss Sharp zunächst die Produktionskapazitäten für die benötigten Komponenten erweitern.

Entwicklung für kabelloses Laden läuft

Gerüchte um das nächste iPhone Darüber hinaus soll Apple an einer Möglichkeit arbeiten, den Akku des iPhone kabellos aufzuladen. Hierzu soll der iPhone-Hersteller einem Bericht von BGR zufolge mit Energous zusammenarbeiten. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das an dieser Technik arbeitet. Zudem hat Energous auch die Kooperation mit einem namhaften Smartphone-Hersteller bereits bestätigt.

Kabellos soll im Falle des iPhone bedeuten, dass das Gerät auch nicht zwingend auf eine entsprechende Docking Station gelegt werden muss, wie es bei bisherigen Handys, die mit kabelloser Ladetechnik werben, der Fall ist. Die spannende Frage ist nun vor allem, ob es gelingt, die drahtlose Aufladung bis zum Verkaufsstart des iPhone 8 zur Marktreife zu bringen.

Drei Displaygrößen zur Auswahl

Bereits früher sickerten Informationen durch, nach denen das iPhone-Modell des Jahres 2017 gleich in drei Varianten erscheinen soll. Dabei gibt es inzwischen Gerüchte, nach denen es doch kein neues 4-Zoll-Handy geben wird. Stattdessen werde das iPhone 8 wahlweise mit 4,7, 5 bzw. 5,5 Zoll großem Touchscreen zu haben sein. Zudem sollen die neuen Apple-Smartphones - wie schon iPhone 4 und iPhone 4S - mit einer Rückseite aus Glas ausgestattet sein.

Offizielle Details zum nächsten iPhone-Modell sind in den nächsten Monaten noch nicht zu erwarten. Wenn Apple beim Zeitplan aus den vergangenen Jahren bleibt, so ist das Betriebssystem iOS 11 frühestens im Juni in der ersten Beta-Version verfügbar. Das neue iPhone dürfte wieder im Spätsommer oder Frühherbst veröffentlicht werden. Dabei ist es sogar denkbar, dass das Gerät gar nicht iPhone 8 heißen wird und Apple anlässlich des Jubiläums neben einem neuen Design auch die Namensgebung für das iPhone verändert.