iPhone 2017: Das wissen wir über das Jubiläums-Handy

Offizielle Details zum Jubiläums-iPhone sind erst im Herbst zu erwarten. Wir fassen die Informationen aus der Gerüchteküche zusammen. Auch in iOS 11 gibt es einige Neuheiten.

Gerüchte-Mix zum iPhone 2017 iPhone 8, iPhone 10, iPhone X... in den vergangenen Monaten gab es viele Gerüchte rund um das Smartphone von Apple, das zum zehnjährigen Jubiläum in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass der amerikanische Technologiekonzern in 2017 wohl drei neue Smartphones auf den Markt bringen wird - genauso viele wie im vergangenen Jahr.

Allerdings ist wohl kein Nachfolger für das iPhone SE vorgesehen. Dabei bleibt unklar, ob dieses trotz Verkaufserfolg gar kein Update mehr bekommen soll oder ob Apple ein neues 4-Zoll-Handy vielleicht erst 2018 auf den Markt bringt. Dazu soll es Updates für iPhone 7 und iPhone 7 Plus geben - typische S-Modelle, bei denen es außer einem schnelleren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und vielleicht einem schnelleren LTE-Modem kaum nennenswerte Neuheiten geben wird.

Mit Spannung wird dagegen das dritte neue iPhone-Modell erwartet, das auch ein neues Design mit sich bringen soll. Berichtet wird hier unter anderem von einem randlosen OLED-Display oder einem Curved Touchscreen. Apple könnte so beispielsweise einen 5,8 Zoll großen Bildschirm verbauen, ohne dass das Telefon selbst größer als die bisherigen iPhone-Plus-Modelle wird.

Der Home-Button soll in der bisher bekannten Form beim Jubiläums-iPhone entfallen. Stattdessen könnte das Smartphone den Fingerabdruck seines Nutzers optisch erkennen. Zusätzlich wird über eine Gesichtserkennung spekuliert, die in Kombination mit der neuen Touch-ID zum Einsatz kommen könnte.

Gruppen-Anrufe für FaceTime?

Aber auch auf der Software-Seite könnte der diesjährige iPhone-Start interessante Neuerungen mit sich bringen. So berichtet das israelische Medium The Verifier unter Berufung auf Personen, die mit der Entwicklung vertraut seien, FaceTime werde mit iOS 11 neue Features bekommen, nachdem mit iOS 10 bereits iMessage aufgewertet wurde.

Unter anderem sollen Video-Chats in Zukunft auch in Gruppen mit bis zu sechs Teilnehmern möglich sein. Diese sollen sich anstelle der FaceTime-Anwendung über die Nachrichten-App auslösen lassen, wo in Gruppen-Konversationen ein Button für die Videokonferenzen eingepflegt werde. Offizielle Details zu iOS 11 sind erst zur Entwicklerkonferenz WWDC zu erwarten. Eine FaceTime-Erweiterung auf Gruppen-Video-Gespräche würde jedoch Sinn machen, zumal das Feature beispielsweise für Skype-Nutzer seit Jahren Standard ist.

Neue iPhones erst im Herbst

Anders als im Vorjahr wird Apple 2017 wohl kein iPhone im Frühjahr vorstellen. Stattdessen ist mit den drei Smartphones, die in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, erst im Herbst zu rechnen. Denkbar wäre dabei ein Termin im September. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Apple wohl auch neue iPads erst im Herbst und nicht wie bisher angenommen schon im Frühjahr zeigen wird.