iPhone 8: Sieht so das neue Apple-Flaggschiff aus?

Fotos eines angeblichen iPhone-8-Dummys Erst im Herbst ist mit der Veröffentlichung der diesjährigen iPhone-Generation zu rechnen. Dabei ist vor allem das Interesse am iPhone 8 sehr groß, zumal es sich dabei um das Jubiläums-Smartphone von Apple handelt, das zudem in einem neuen Design daherkommen soll. Auf Twitter sind nun Fotos eines angeblichen Dummys des neuen iPhone-Modells veröffentlicht wurden. Als Quelle wird Foxconn genannt, also jener chinesische Hersteller, der als Auftragsfertiger maßgeblich an der iPhone-Produktion beteiligt ist.

Einem Bericht des Onlinemagazins 9to5mac zufolge zeigt das nicht funktionsfähige Muster des Smartphones wenige Überraschungen. Wie erwartet erstreckt sich der Touchscreen nahezu über die gesamte Vorderseite des Telefons. Das Display wird lediglich für die Hörmuschel für Telefonate und für die Frontkamera unterbrochen. Einen physischen Homebutton sieht das Modell wie erwartet nicht vor.

Kameralinsen vertikal angeordnet

Auch die Hauptkamera auf der Rückseite wurde schon früher mit untereinander angeordneten Linsen vorhergesagt. Zudem stehen die Linsen wie bei den in den vergangenen Jahren veröffentlichten Smartphones von Apple leicht aus dem Gehäuse hervor. Auch diese Annahmen werden von dem jetzt durchgesickerten angeblichen Dummy des iPhone 8 unterstrichen.

Eine Zeichnung hält weitere technische Details bereit. Demnach wird das iPhone 8 einen 5,8 Zoll großen OLED-Bildschirm bekommen, während die Abmessungen denen des iPhone 7 ähneln. Das Gerät soll etwa 7,1 Millimeter dick sein. Keine neuen Details verrät das Geräte-Muster dazu, ob Homebutton und Fingerabdrucksensor tatsächlich wie geplant ins Display integriert werden. Zuletzt gab es Berichte über Probleme bei der Herstellung, die dazu führen könnten, dass diese Funktionen wie bei einigen Android-Smartphones auf die Geräte-Rückseite verlegt werden.

Gerüchte zu Verkaufspreisen

Als weitere Eigenschaften für das iPhone 8 wurden in der Vergangenheit eine 3D-Frontkamera und die Möglichkeit der drahtlosen Aufladung genannt. Unterschiedliche Angaben gab es zuletzt zu den voraussichtlichen Verkaufspreisen für das neue Smartphone-Flaggschiff von Apple. Wurden zunächst Preise jenseits der 1000-Dollar-Marke prognostiziert, so gibt es auch Analysten, die davon ausgehen, dass das Gerät doch nicht ganz so teuer wird.

Zur neuen Smartphone-Generation von Apple gehören neben dem iPhone 8 auch iPhone 7S und iPhone 7S Plus. Die Geräte werden voraussichtlich mit iOS 11 ausgeliefert. Anfang Juni findet die Entwicklerkonferenz WWDC statt, auf der voraussichtlich auch diese neue Version des Betriebssystems für iPhone und iPad vorgestellt wird.