Apple iPhone 8 soll ein Ferrari werden

Neue Gerüchte zur iPhone-Generation 2017 Erst im Herbst kommenden Jahres wird die nächste iPhone-Generation erwartet. Dennoch sickern schon jetzt immer mehr Details zu den Nachfolgern von iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE durch. So berichtet das Onlinemagazin Phonearena über drei Codenamen, unter denen die Apple-Smartphones 2017 derzeit in Vorbereitung sein sollen.

Die von Apple nur intern verwendeten Codenamen lauten demnach D20, D21 und D22, wobei es sich bei den beiden erstgenannten Smartphones nur um verbesserte Versionen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus handeln soll. Wirklich spannend wird demnach das D22, das Apple-intern den Angaben zufolge auch unter der Bezeichnung Ferrari geführt wird.

Bei diesem Ferrari-Handy dürfte es sich um das iPhone 8 handeln, das der Hersteller speziell zum zehnten Geburtstag seiner Smartphone-Sparte auf den Markt bringt. Dieses Modell soll dann auch das lange erwartete komplett neue Design mit sich bringen, während sich die beiden anderen neuen Apple-Handys optisch wohl an der iPhone-Generation von 2016 orientieren.

Verschiedene iPhone-Versionen für unterschiedliche Interessenten-Gruppen

Das Konzept von Apple könnte demnach sein, weiterentwickelte Versionen der bekannten iPhone-Modelle anzubieten, mit denen Käufer angesprochen werden, die mit dem bisherigen Design und den damit einhergehenden Features zufrieden sind. Parallel wäre es möglich, mit einem neuen Handheld in modernerem Design neue Interessenten zu gewinnen, nachdem die Verkaufszahlen für das iPhone zuletzt rückläufig waren.

Das Ferrari-iPhone soll ein Glas-Gehäuse und ein randloses OLED-Display bekommen. Der Home-Button inklusive Touch ID wird dem Vernehmen nach direkt in den Touchscreen integriert. Dazu gibt es Hinweise darauf, dass Apple bei diesem Modell auch die kabellose Aufladung des Akkus ermöglichen wird.

Angeblich wird der SIM-Karten-Slot des Jubiläums-iPhone in Richtung Boden des Smartphones verlagert, um am bisherigen Platz mehr Raum für andere Komponenten zu schaffen. So gibt es Gerüchte über ein zweigeteiltes, mit einem Flachbandkabel verbundenes Logic Board. Eine offizielle Bestätigung für die durchgesickerten Details gibt es zwar nicht. Allerdings decken sich die Angaben mit früheren Gerüchten.