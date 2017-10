Umstieg auf das iPhone 8 (Plus): So nehmen Sie alle Daten mit

Apple hat die Einrichtung eines neuen iPhone mit iOS 11 deutlich vereinfacht. Wir zeigen Ihnen den Umzug vom iPhone 7 Plus auf das iPhone 8 Plus in Bildern.

Daten vom alten auf das neue iPhone übertragen

Mit iOS 11 hat Apple die Möglichkeit, von einem alten iPhone auf ein neues Gerät umzusteigen, deutlich vereinfacht. War es bislang schon möglich, die zuvor in der iTunes-Software am Windows-PC oder Mac gespeicherte Konfiguration oder die Daten aus der iCloud zu übernehmen, wird der Umzug auf ein neues Smartphone, etwa das iPhone 8 oder das iPhone 8 Plus, nun noch komfortabler.

Wenn das alte Handy, in unserem Fall ein iPhone 7 Plus, in die Nähe des neuen Geräts gehalten wird, erscheint auf dem bislang genutzten Smartphone ein Popup-Fenster, das die Konfiguration des neuen Handys unter Verwendung der auch auf dem bisherigen Handheld eingerichteten Apple-ID anbietet.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie die Konfiguration des neuen iPhone auf diesem Weg funktioniert.