iPhone 8: Diese Spezifikationen sind bereits bekannt

Das iPhone wird 2017 zehn Jahre alt Bis zur offiziellen Vorstellung des iPhone 8 dürften noch einige Monate vergehen. Dennoch tauchen im Internet immer mehr Details zum Jubiläums-Smartphone von Apple auf, das zusätzlich zum iPhone 7S und zum iPhone 7S Plus in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. So hat das Onlineportal MacRumors nun unter Berufung auf die japanische Seite Mac Otakara, die bei früheren Gerüchten zu neuen Apple-Produkten eine recht hohe Trefferquote hatte, einige angebliche Informationen zum diesjährigen iPhone-Flaggschiff veröffentlicht.

Das iPhone 8 wird demnach nicht - wie zunächst angenommen - besonders groß sein, sondern mit einem 5 Zoll großen Touchscreen auf den Markt kommen. Demnach läge die Displaygröße zwischen der des iPhone 7(S) und der des iPhone 7(S) Plus, die bei 4,7 bzw. 5,5 Zoll liegt. Dabei ist es denkbar, dass das iPhone 8 kaum größer als das iPhone 7(S) sein wird, dafür aber über ein randloses Display verfügt.

Während für iPhone 7S und iPhone 7S Plus das Design der Apple-Smartphones aus dem vergangenen Jahr weitgehend übernommen wird, soll das iPhone 8 eine Rückseite aus Glas bekommen. So soll die Technik für kabelloses Aufladen des Akkus auch direkt im Gehäuse des Telefons untergebracht werden. Für das drahtlose Akku-Laden kommt voraussichtlich der Qi-Standard zum Einsatz. Der zur Nutzung erforderliche Adapter wird als Zubehör separat vermarktet.

Kopfhörer-Adapter werden kostenpflichtiges Zubehör

Auch die kostenlose Beigabe eines Adapters für herkömmliche kabelgebundene Kopfhörer gehört mit dem iPhone 8 wohl der Vergangenheit an. Die 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse kehrt nicht zurück. Wer kein Headset mit Lightning-Stecker besitzt, muss den Klinkenadapter ebenfalls als Zubehör erwerben.

Am Lightning-Standard hält Apple bei iPhone und iPad offenbar fest, obwohl sich bei nahezu allen anderen Smartphone-Herstellern mittlerweile USB-C als Norm durchgesetzt hat und Apple beim MacBook und bei der aktuellen Generation des MacBook Pro ebenfalls USB-C-Buchsen verbaut hat. Erst vor wenigen Jahren hat Apple den früher bereits beim iPod verwendeten 30-poligen Stecker durch die Lightning-Norm ersetzt.

Mit der Vorstellung der diesjährigen iPhone-Generation ist im September zu rechnen. Zuvor könnte die Entwicklerkonferenz WWDC im Juni einen Ausblick auf iOS 11, die nächste Version des Betriebssystems für die mobilen Apple-Geräte, liefern. In einer weiteren Meldung sind wir bereits auf den zu erwartenden hohen Verkaufspreis für das iPhone 8 eingegangen.