Preischeck: Apple iPhone 8 bei Aldi für unter 400 Euro

Aldi Süd bietet in seinem Online-Shop das iPhone 8 vergüns­tigt an. Wir sagen Ihnen, ob sich das Angebot lohnt.

Noch bis zum 20. Februar hat Aldi Süd das iPhone 8 im Angebot

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Aldi Süd Der Discounter Aldi Süd bietet aktuell wieder das iPhone 8 in seinem Online-Shop vergüns­tigt an. Der Preis für das Modell ist durchaus einen zweiten Blick wert, schließ­lich wird ein iPhone nicht so oft für unter 400 Euro ange­boten.

Das Angebot hat jedoch Haken. Wir sagen Ihnen, was es damit auf sich hat und ob sich das Angebot über­haupt lohnt.

iPhone 8 bei Aldi Süd: Zuschlagen oder Finger weg?

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Aldi Süd Es ist nicht das erste Mal, dass der Discounter das iPhone 8 mit 64 GB Spei­cher im Angebot hat. In der Vergan­gen­heit berich­teten wir bereits über die Möglich­keit, das Modell im Online-Shop des Discoun­ters zu erwerben, zuletzt Ende Dezember vergan­genen Jahres.

Noch bis zum 20. Februar bezie­hungs­weise solange der Vorrat reicht, kann das Handy in der Farbe Silber zum Preis von 359 Euro inklu­sive Aldi Talk Starter-Set mit zehn Euro Start­gut­haben gekauft werden. Vergleich­bare Ange­bote gibt es maximal bei Market­place-Händ­lern, und die berück­sich­tigen wir im Preis­ver­gleich in der Regel nicht.

Empfehlen können wir das Angebot aus mehreren Gründen aber nicht. Der wich­tigste zuerst: Das iPhone 8 ist nicht "neu", sondern "gene­ral­über­holt". Das muss nicht schlecht sein, ist aber eben kein neues Gerät (mehr). Nach Angaben auf der Aldi-Webseite werden die Geräte vor dem Verkauf "komplett zerlegt, auf Einzel­kom­ponen­ten­basis geprüft und gerei­nigt. Fehler­hafte Kompo­nenten werden durch Origi­nal­teile ersetzt und die Geräte wieder neu zusam­men­gesetzt."

Das klingt vertrau­ens­würdig, aller­dings gibt es aus unserer Sicht zwei unschlag­bare Gründe, die gegen den Kauf des iPhone 8 im Jahre 2021 spre­chen. Das Modell wurde bereits 2017 vorge­stellt und ist damit schon recht ange­staubt. Das Gerät bekommt zwar noch regel­mäßig Updates, wie lange der Hersteller-Support aber zukünftig andauern wird, ist unklar respek­tive zeit­lich begrenzt.

iPhone SE (2020) ist am Ende die bessere Wahl

Außerdem ist im Früh­jahr vergan­genen Jahres das iPhone SE (2020) auf den Markt gekommen. Wenn es Ihnen das 4,7-Zoll-Design des iPhone 8 angetan hat, bekommen Sie mit dem iPhone SE (2020) ein Modell, das exakt genauso aussieht. Unter der Haube schlum­mert aber unter anderem der gleiche Prozessor wie in der iPhone-11-Serie. Und mit großer Wahr­schein­lich­keit wird das iPhone SE (2020) noch länger mit Updates versorgt werden als das iPhone 8.

Lag der Neupreis für das iPhone SE (2020) mit 64 GB Spei­cher noch bei 479 Euro, liegt der aktu­elle Kurs bei rund 437 Euro (inklu­sive Versand). Der Aufpreis von 78 Euro für das iPhone SE (2020) im Vergleich zum Aldi-Angebot des iPhone 8 lohnt sich unserer Meinung nach in jedem Fall. Wem das zu viel ist, könnte mit Warte­zeit belohnt werden. Ende vergan­genen Jahres rutschte der Preis für das Modell schon mal unter 400 Euro. Es ist nicht ausge­schlossen, dass das in kommenden Monaten wieder passiert.

Sofern Sie sich weiterhin für das Aldi-Angebot inter­essieren, können Sie das iPhone 8 im Online-Shop kaufen und nach Hause liefern lassen. Das klappt aber nur, wenn Sie im Vertriebs­gebiet von Aldi Süd wohnen. Ob Ihre Adresse passend ist, erfahren Sie, wenn Sie das Handy in den Waren­korb legen und eine Liefer­adresse angeben.

Im Online-Shop von Aldi Nord werden auch gene­ral­über­holte iPhone 8 geführt, diese sind aber zum Stand jetzt nicht verfügbar.

iPhones (ohne Touch-ID wie das iPhone 8 und das SE 2020) können trotz Corona-Maske auto­matisch entsperrt werden. Wir sagen Ihnen, welche Voraus­set­zungen erfüllt sein müssen und wie es funk­tio­niert.