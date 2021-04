Aldi-Angebot im Check: Apple iPhone (8) um jeden Preis?

Das iPhone 8 fühlt sich im Aldi-Angebots-Dschungel wohl

Logo: Aldi Nord, Foto/Montage: teltarif.de Discounter Aldi hat nicht nur Produkte im Sorti­ment, die satt machen sollen, immer wieder tauchen auch Smart­phones unter den Ange­boten auf. In der Vergan­gen­heit berich­teten wir bereits über ein iPhone 8 zum vergüns­tigten Preis, zuletzt Ende Februar. Vor knapp zwei Monaten war das iPhone aus dem Jahr 2017 bei Aldi Süd zu bekommen. Derzeit ist es zwar auf der Webseite zu finden, das Angebot wird aber als nicht verfügbar gelistet.

Beim Kollegen Aldi Nord ist es online wieder zu finden. Verfügbar ist das iPhone 8 mit 64 GB internem Spei­cher in drei Farb­optionen (Schwarz, Silber, Gold) ab dem 29. April. Das Ende der Aktion ist auf den 22. Mai datiert bezie­hungs­weise gilt, solange der Vorrat reicht. Preis­lich liegt das iPhone 8 bei 349 Euro. Das ist immer noch genug Geld, aber deut­lich güns­tiger als die Vertreter der neuen Gene­ration.

Wir machen den Check des Aldi-iPhones erneut, weil wir es wichtig finden, aufmerksam zu machen, dass das Angebot nach wie vor einen Haken hat und wir ein anderes Modell empfeh­lens­werter finden.

iPhone 8 bei Aldi: Es lohnt sich (nicht)

Logo: Aldi Nord, Foto/Montage: teltarif.de Das iPhone 8 wird in diesem Jahr vierten Geburtstag feiern. Wo viele Android-Smart­phones nicht selten schon in der Schub­lade verschwinden, geben sich iPhones erstaun­lich stand­haft. Das iPhone 8 ist aktuell genauso glück­licher Ausführer der iOS-Soft­ware-Version 14.4.2 wie beispiels­weise iPhone 11 Pro Max und iPhone 12 Pro Max, verfügt also über eine zeit­gemäße Firm­ware mit entspre­chenden Sicher­heits­richt­linien.

Wie lange Apple das iPhone 8 mit wich­tigen Sicher­heits­updates versorgen wird, steht in den Sternen, und es kann bislang nur speku­liert werden. Die Prognosen stehen aller­dings gut: Der Konzern aus Kali­for­nien versorgte kürz­lich ältere Geräte, wie das iPhone 5s von 2013, mit einem wich­tigen Sicher­heits­update. Es ist also gut möglich, dass auch Modelle wie das iPhone 8 so lange Patches erhalten.

Der Aldi-Nord-Preis von 349 Euro ist grund­sätz­lich gut. Zum einen ist die UVP rund 800 Euro hoch. Zum anderen ist das iPhone 8 bei anderen Händ­lern - abge­sehen von Market­place-Ange­boten - teil­weise deut­lich teurer. Aldi legt zusätz­lich noch ein Aldi-Talk-Star­terset mit zehn Euro Guthaben oben­drauf.

Jetzt kommt aller­dings der Haken: Das iPhone 8 bei Aldi Nord ist nicht neu, sondern gene­ral­über­holt. Konkret bedeutet das laut Händler-Webseite: "Die Geräte werden komplett zerlegt, auf Einzel­kom­ponen­ten­basis geprüft und gerei­nigt. Fehler­hafte Kompo­nenten werden durch Origi­nal­teile ersetzt und die Geräte wieder neu zusam­men­gesetzt." Das ist per se nichts Schlechtes, sollte man vor dem Kauf aber wissen.

Unsere Wahl fällt auf das iPhone SE

Das Dicker-Rahmen-Design des iPhone 8 ist Geschmack­sache. Im vergan­genen Jahr wurde die Optik mit der Veröf­fent­lichung des iPhone SE (2020) recy­clet, im Inneren schlum­mert aber Technik aus der iPhone-11-Serie. Der Preis für ein neues iPhone SE (2020) mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität liegt derzeit bei rund 436 Euro inklu­sive Versand. Wir finden: Der Aufpreis von rund 87 Euro ist das allemal wert. Dann bekommt man nicht nur ein nagel­neues iPhone, sondern auch eines, das mit großer Wahr­schein­lich­keit deut­lich länger mit Soft­ware-Updates versorgt wird als das iPhone 8.

Wenn Sie sich für das iPhone SE (2020) inter­essieren, lesen Sie Details in einem ausführ­lichen Test­bericht. Test­ergeb­nisse zum iPhone 8 können Sie eben­falls einem Bericht nach­lesen.