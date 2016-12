iPhone 7 (Plus): Fast alle Modelle noch vor Weihnachten lieferbar

Kaum sind die AirPods auf dem Markt, ist die erste Lieferung auch schon wieder vergriffen. Dafür hat sich die Verfügbarkeit von iPhone 7 und iPhone 7 Plus deutlich verbessert.

Die iPhones des Jahres 2016 In diesem Jahr dauerte es besonders lange, bis sich die Verfügbarkeit der aktuellen iPhone-Generation verbessert hat. Im Frühjahr hatte das iPhone SE sehr lange Lieferzeiten, beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus sah es im Herbst ähnlich aus. Rechtzeitig für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke hat sich die Liefersituation allerdings deutlich verbessert, wie dem Online Store von Apple zu entnehmen ist.

Fast alle Varianten der aktuellen iPhone-Modelle sind bei heutiger Bestellung noch rechtzeitig vor Weihnachten beim Kunden. Lediglich das iPhone 7 Plus in Gold und Roségold hat in der Variante mit 256 GB Speicher längere Lieferzeiten. Diese Smartphones sollen nach Apple-Angaben erst zwischen dem 27. und 29. Dezember beim Besteller ankommen. Denkbar wäre aber noch der Bezug über einen stationären Apple Store oder einen externen Händler wie zum Beispiel die Mobilfunk-Netzbetreiber.

Das iPhone SE ist mittlerweile sofort lieferbar. Engpässe beim Apple-Handy mit 4-Zoll-Display gibt es nicht mehr. Das gleiche gilt auch für das iPhone 6S und das iPhone 6S Plus. Die beiden Smartphone-Modelle aus dem vergangenen Jahr sind nach wie vor als günstigere Alternative zum iPhone 7 bzw. iPhone 7 Plus erhältlich.

AirPods haben sechs Wochen Lieferzeit

Weniger gute Chancen haben Interessenten, die sich die AirPods noch zu Weihnachten zulegen wollten. Im Online Store haben die drahtlosen Kopfhörer von Apple mittlerweile eine Lieferzeit von sechs Wochen. In den stationären Geschäften des amerikanischen Herstellers werden die AirPods seit Wochenbeginn ebenfalls verkauft. Dabei sollen sich sogar Warteschlangen vor einigen Apple Stores gebildet haben.

Die Chancen, in einem Ladengeschäft AirPods zu bekommen, sind ebenfalls eher gering. Versucht man, das Zubehör online zur Abholung zu reservieren, so wird mittlerweile der 3. Februar als Termin angezeigt. Eine Chance haben demnach wohl nur Kunden, die vielleicht eines der seltenen Exemplare erwischen, die zum Verkauf an spontane Apple-Store-Besucher vorgesehen sind.

Keine Lieferprobleme gibt es indes beim iPad. Alle aktuellen Versionen des Apple-Tablets sollen jeweils am Werktag nach der Bestellung geliefert werden. Allerdings sind die Geräte auch keine Produktneuheiten mehr. Das iPad Pro 9.7 ist seit einem halben Jahr auf dem Markt, die 12,9-Zoll-Variante des iPad Pro und das iPad mini 4 wurden schon im Herbst 2015 vorgestellt.