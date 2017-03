iPhone 7 mit 128 GB am Montag für 666 Euro

Fünf Rewe-Filialien in Hamburg und Rhein-Main/Südhessen verkaufen das iPhone 7 am Montag mit deutlichem Rabatt. Zur Auswahl stehen die Versionen in Schwarz und Silber.

iPhone-7-Aktion bei Rewe Am kommenden Montag, ist das iPhone 7 in ausgewählten Rewe-Filialen zu Sonderkonditionen zu bekommen, wie das Online-Magazin iPhone-Ticker berichtet. Interessenten, die sich für das Modell mit 128 GB Speicherplatz entscheiden, bekommen ihr Wunsch-Handy mit rund 23 Prozent Rabatt gegenüber den regulären Konditionen.

Konkret ist das Smartphone im Rahmen der Aktion für 666 Euro erhältlich. Kunden haben auch die Möglichkeit der Null-Prozent-Finanzierung (20 Raten à 33,30 Euro). Wahlweise steht der Handheld zum Sonderpreis in Schwarz oder Silber zur Verfügung. In den anderen Farben (so etwa Roségold, Gold oder Diamantschwarz) ist das Gerät im Rahmen der Aktion nicht zu bekommen.

Vom Hersteller selbst wird das iPhone 7, immerhin eines der aktuellen Apple-Smartphones, zu Preisen ab 759 Euro verkauft. Zu diesem Preis ist bei Apple selbst die Geräte-Version mit 32 GB Speicherplatz zu bekommen. Interessenten, die das Modell mit 128 GB Speicherkapazität erwerben wollen, zahlen dafür im Online-Store von Apple 869 Euro, während die 256-GB-Variante des Telefons mit 979 Euro zu Buche schlägt.

Ist das Rewe-Angebot wirklich ein Schnäppchen?

Im Online-Handel ist das iPhone 7 mit 128 GB Speicher derzeit nicht unter 729 Euro zu bekommen. Die Rewe-Aktion unterbietet die ansonsten für das Handy üblichen Verkaufspreise demnach deutlich. Wer sich für das Apple-Smartphone mit 4,7 Zoll großem Touchscreen interessiert, sollte das Angebot also durchaus in Betracht ziehen.

Prospekt mit Hinweis auf das Angebot Der Haken an der Sache ist, dass die Offerte nach Angaben der Handelskette nur in fünf ausgewählten Märkten gilt, die zudem auf den Großraum Hamburg sowie auf Rhein-Main/Südhessen konzentriert sind. So verkaufen die Rewe-Center in Hamburg-Altona, Hamburg-Wandsbek, Darmstadt, Heppenheim und Egelsbach das iPhone 7 mit 128 GB für 666 Euro.

Darüber hinaus muss damit gerechnet werden, dass die Anzahl der Interessenten die Anzahl der verfügbaren iPhones deutlich übersteigt. Es ist nicht bekannt, wie viele Handys in den einzelnen Filialen zur Verfügung stehen und auch wenn es sich grundsätzlich um ein Angebot für die gesamte 13. Kalenderwoche handelt ist es gut möglich, dass - ähnlich wie bei vergleichbaren Aktionen von Lebensmittel-Discountern - schon kurz nach Verkaufsstart keine Geräte mehr verfügbar sind.