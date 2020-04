Apple iPhone 7 bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis?

Apples iPhone-Modelle sind auch Jahre nach der offi­zi­ellen Markt­ein­füh­rung noch beliebt - man sieht ja schließ­lich oft nicht, um welches Modell aus welchem Jahr es sich handelt. Trotz sehr guter Preis­sta­bi­lität müssen auch die wackersten UVP-Vertreter irgend­wann mal im Preis fallen.

Derzeit bietet der Elek­tro­händler MediaMarkt das iPhone 7 mit 32 GB internem Spei­cher in den Farben "Rose­gold", "Silber" und "Schwarz" zum Preis von 315 Euro an. Ob sich das Smart­phone aus dem Jahr 2016 noch lohnt, lesen Sie im nach­fol­genden Prei­s­check.

Prei­s­check: iPhone 7 im Angebot bei MediaMarkt

Das iPhone 7 bei MediaMarkt im Angebot

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Wir machen es kurz: Das Angebot lohnt sich nicht. Das hat gute Gründe. Beim MediaMarkt handelt es sich nicht um das derzeit güns­tigste. Bei anderen Händ­lern gibt es das Modell bereits zu einem Preis von rund 260 Euro, was eine Ersparnis von 55 Euro gegen­über dem MediaMarkt-Angebot ergibt.

Zudem ist das iPhone 7 fast vier Jahre alt und die Zeit, in der es offi­ziell mit rele­vanten Updates versorgt ist, lässt sich absehen. Am Freitag vergan­gener Woche ist das iPhone SE (2020) in den Verkauf gegangen. Dieses Modell bietet den neuen A13-Bionic-Prozessor, der auch in der iPhone-11-Serie einge­setzt wird und kann zudem mit einer Dual-SIM-Funk­tion (Nano-SIM plus eSIM-Profil) sowie 64 GB internem Spei­cher punkten. Das ganze Paket kommt im glei­chen 4,7-Zoll-Format wie das iPhone 7 und kostet nach unver­bind­li­cher Preis­emp­feh­lung 479 Euro.

Details zum iPhone SE (2020) lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt.

