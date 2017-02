iPhone 7 (Plus): 1000-Euro-Handy mit Qualitätsmängeln

Mängel beim iPhone 7 Das iPhone 7 bzw. iPhone 7 Plus kostet je nach Modell zum Teil mehr als 1000 Euro. Bei diesem Preis sollten Käufer eigentlich eine erstklassige Qualität erwarten können. Zumindest in einigen Fällen ist das aber bei der aktuellen Smartphone-Generation von Apple nicht der Fall, wie das Onlinemagazin 9to5mac unter Berufung auf offizielle Supportforen des Herstellers berichtet.

Konkret geht es dabei um die Lackierung des Edel-Smartphones, die wohl zum Teil massive Mängel aufweist. Für die iPhone-7-Modelle in Diamantschwarz hat Apple von vorneherein die Verwendung einer Schutzhülle empfohlen, da es ansonsten vorkommen könne, dass im Laufe der Zeit Beschädigungen am Gehäuse auftreten. Allerdings beobachten auch Besitzer des iPhone 7 bzw. iPhone 7 Plus in Mattschwarz, dass sich der Lack zumindest teilweise nach einiger Zeit der Nutzung ablöst, dass das darunterliegende Metall zum Vorschein kommt.

Besonders stark betroffen sind offenbar die Lautsprecher-Öffnungen an der Unterseite des Smartphones. Aber auch am SIM-Karten-Slot und an den Lautstärke-Reglern seien abgeplatzte Lackierungen zu beobachten. Vergleichbare Probleme gab es bereits beim iPhone 5. Umso weniger ist es nachvollziehbar, dass es bei den aktuellen Smartphone-Modellen von Apple nun zu den gleichen Problemen kommt.

Nur schwarzes Modell betroffen?

Bislang gibt es keine Informationen dazu, ob auch Exemplare des iPhone 7 bzw. des iPhone 7 Plus in anderen Farben betroffen sind. Beim schwarzen Gehäuse dürfte der Fehler vor allem schneller auffallen. Unklar ist darüber hinaus auch, wie viele Geräte je nach Nutzung zumindest theoretisch vom abplatzenden Lack betroffen sind.

Berichten aus dem Supportforum von Apple zufolge zeigt sich der Hersteller offenbar bislang wenig kulant gegenüber iPhone-Käufern, die sich wegen dem Gehäuseschaden an den Produzenten der Smartphones wenden. Es handele sich um "kosmetische Schäden". Diese seien von der Garantie nicht abgedeckt, so dass die Kunden mit den Mängeln weiterleben müssen.

Wir betreiben seit der Markteinführung im September vergangenen Jahres ein schwarzes iPhone 7 Plus. Das Gerät wird in der Regel in einer Schutzhülle genutzt, weist aber bislang auch rund um die ungeschützten Lautsprecher-Öffnungen bzw. im Bereich des Lightning-Ports keine Beschädigungen auf.