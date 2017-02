iPhone 7 bei mobilcom-debitel mit 100 Euro Preisvorteil

Bei mobilcom-debitel gibt es in dieser Woche das iPhone 7 von Apple als Sonntagskracher. Damit bietet der Service-Provider im Rahmen dieser Aktion das aktuelle Apple-Smartphone an. Dabei winken knapp 100 Euro Preisvorteil gegenüber den regulären Konditionen beim Kauf des Handhelds. Wir haben die Details zur Aktion zusammengefasst und dabei auch untersucht, ob es sich tatsächlich um ein Schnäppchen handelt. Das Angebot gilt nur am Sonntag, 19. Februar, unter der Aktionsseite auf der mobilcom-debitel-Homepage. Zudem gilt der Preisvorteil nur für die kleinste Geräte-Variante, die mit 32 GB internem Speicherplatz ausgestattet ist. Dabei gilt es zu bedenken, dass sich die Speicherkapazität des iPhone generell nicht mit microSD-Karten erweitern lässt und ein Teil der Kapazität bereits durch Betriebssystem und vorinstallierte Apps belegt wird. Das iPhone 7 mit 32 GB Speicher kostet im Rahmen der Aktion 659,99 Euro. Kunden, die den Aktionscode KRACHER während des Bestellprozesses eingeben, sparen zusätzlich die Versandkosten. Darüber hinaus bietet mobilcom-debitel auch eine Filialreservierung an. Sprich: Die Interessenten bestellen das iPhone 7 im Online-Shop, lassen es sich aber nicht zuschicken sondern wählen die Abholung in einem Shop des Providers aus. Dabei gilt es zu beachten, dass das Smartphone bis zum kommenden Dienstag abgeholt werden muss.

Diese Preise zahlen Sie bei anderen Anbietern

iPhone 7 als Sonntagskracher

Apple verkauft das iPhone 7 mit 32 GB Speicherkapazität ohne Vertrag für 759 Euro. Demnach ist das Angebot von mobilcom-debitel knapp 100 Euro günstiger als der reguläre Verkaufspreis für das Handy. Wie aber schlägt sich der Sonntagskracher im Vergleich zu den Angeboten anderer Online-Händler?

Nur im Amazon Marketplace haben wir einen Preis gesehen, der das mobilcom-debitel-Angebot mit 653 Euro auf den ersten Blick unterbietet. Anders als beim Sonntagskracher fallen hier aber in jedem Fall Versandkosten an. Addiert man diese, so liegt der Preis mit 675 Euro deutlich über dem bei der freenet-Tochter. Bei anderen Online-Händlern gibt es das iPhone 7 mit 32 GB unter Berücksichtigung der Versandkosten zu Preisen ab 664,90. Auch hier ist das mobilcom-debitel-Angebot günstiger.

Wer sich für das iPhone 7 interessiert, bekommt es im Rahmen der Aktion also tatsächlich zu einem Schnäppchenpreis. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass der Sonntagskracher nur für die 32-GB-Version des Smartphones gilt. Wer viele Videos aufzeichnet bzw. auf dem Smartphone speichert, wer aufwändige Spiele-Apps oder Navi-Anwendungen nutzt, kann so recht schnell an die Grenzen der Kapazitäten stoßen. Unseren Test zum iPhone 7 finden Sie in einem weiteren Beitrag.