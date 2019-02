iOS 12.2 bringt falsche 5G-Anzeige auf manche iPhones

AT&T bringt seine falsche 5G-Netzanzeige nach Android-Smartphones jetzt auch auf das iPhone. In iOS 12.2 Beta 2 ist die Änderung bereits vorhanden.

5G-Fake unter iOS 12.2 Anfang Januar hat der ameri­ka­ni­sche Mobil­funk-Netz­be­treiber AT&T eine verän­derte Netz­stan­dard-Anzeige auf einige Android-Smart­phones gebracht. Diese verwir­rende Anzeige, die den Kunden die Nutzung des 5G-Netzes sugge­riert, soll nun offenbar auch auf dem Apple iPhone Einzug halten, wie das Online­ma­gazin MacRu­mors berichtet.

Apple hat am Montag­abend die zweite Beta-Version der neuen Betriebs­system-Version iOS 12.2 für Entwickler bereit­ge­stellt. Die öffent­liche Vorschau-Version für die neue Firm­ware dürfte zeitnah folgen. Mit diesem Update wird die "Fake-5G-Anzeige" auch auf dem iPhone einge­führt, wie der Bericht anhand von Screen­shots zeigt.

Mit Veröf­fent­li­chung der finalen Version von iOS 12.2 dürfte die falsche Netz­stan­dard-Anzeige offi­ziell einge­führt werden - aller­dings wie schon unter Android nur für Kunden von AT&T. Wie bei den Android-Smart­phones, bei denen die verän­derte Anzeige einge­führt wurde, wird neben dem 5G-Schriftzug ein etwas kleiner gehal­tenes "E" ange­zeigt.

5G E steht für 5G Evolu­tion

5G kombi­niert mit EDGE? Keines­wegs! Viel­mehr steht "5G E" für 5G Evolu­tion. Unter dem Strich handelt es sich um einen Werbegag von AT&T. Schließ­lich wird weder ein iPhone XS oder ein Samsung Galaxy S8 Active durch ein reines Soft­ware-Update 5G-fähig. Die Smart­phones funken wie bisher im LTE-Netz.

Die Anzeige "5G E" soll immer dann erscheinen, wenn höhere Daten­über­tra­gungs­raten erreicht werden - etwa durch die LTE-Advanced-Technik. So seien bis zu 400 MBit/s im Down­stream denkbar. In rund 400 US-ameri­ka­ni­schen Märkten bietet AT&T diese Kanal­bün­de­lung im LTE-Netz bereits an. Bis zu 17 verschie­dene Smart­phone-Modelle sollen künftig die irre­füh­rende Netz­stan­dard-Anzeige bekommen.

AT&T hat tatsäch­lich ein 5G-Netz

AT&T bietet in einigen ameri­ka­ni­schen Städten sogar tatsäch­lich bereits ein 5G-Netz an. Ein mobiler Hotspot von Netgear ist aller­dings bislang das einzige Endgerät, das sich mit dem schnellen Daten­netz verbinden lässt. Hersteller wie Samsung und LG haben auf der Consumer Elec­tro­nics Show (CES) im Januar ange­kün­digt, in diesem Jahr 5G-Handys auf den Markt zu bringen. Wann die ersten Geräte verfügbar sein werden, ist aber noch nicht bekannt.

Mitbe­werber von AT­T haben die 5G-E-Anzeige viel­fach belä­chelt und verspottet. Es gibt aber bislang keine Hinweise darauf, dass der Netz­be­treiber einen Rück­zieher macht und die irre­füh­rende Anzeige wieder von den Smart­phones entfernt. Dabei wäre eine LTE-Advanced-Anzeige auf dem iPhone durchaus ein Mehr­wert für die Nutzer - dann aber mit dem Schriftzug 4G+ oder LTE+ anstelle von 5G E.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, welche Neuheiten mit iOS 13 auf die Besitzer von iPhone und iPad zukommen.

