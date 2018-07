Farbenfroh: So sehen die neuen iPhones aus

In ziemlich genau zwei Monaten ist die Vorstellung der diesjährigen iPhone-Generation zu erwarten. Nachdem sich die Gerüchteküche einig ist, dass es dieses Jahr keinen Nachfolger für das iPhone SE geben wird, wird allgemein mit drei neuen Smartphone-Modellen von Apple gerechnet. Dabei sind sich die Analysten auch schon seit Monaten einig, dass es wohl zwei Geräte mit OLED-Display und ein Modell mit LCD-Touchscreen geben wird.

Das iPhone X wird demnach einen Nachfolger bekommen, der ebenfalls ein 5,8 Zoll großes Display bekommt. Dazu wird über eine Plus-Version mit 6,5 Zoll großem Bildschirm diskutiert. Das Smartphone mit LCD-Monitor soll wiederum eine Display-Diagonale von 6,1 Zoll bekommen. Wie aber werden die Handhelds aussehen? Wird auch das Handy mit LCD-Touchscreen Face ID statt Touch ID bekommen? Wird für dieses Modell das klassische iPhone-Design beibehalten oder geht Apple generell zum iPhone-X-Outfit über?

Farbenfrohe neue iPhones Zu diesen Fragen gibt es bislang unterschiedliche Meinungen. Dafür hat sich der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu anderen Details des Designs geäußert, das die neuen iPhones mit sich bringt. Kuo hat gute Kontakte zur Zulieferindustrie. In der Vergangenheit hatte der Analyst schon häufig durch Vorhersagen zu künftigen Apple-Produkten, die sich schlussendlich als richtig erwiesen haben, für Aufsehen gesorgt.

Viele Farben vor allem für das LCD-Modell

Nun berichtet das Onlinemagazin 9to5mac darüber, dass Kuo davon ausgeht, dass die für September erwarteten iPhones in fünf verschiedenen Farben auf den Markt kommen werden. Ähnlich farbenfroh war Apple bislang nur beim iPhone 5C. Allerdings muss auch der amerikanische Kultkonzern auf einem eigentlich gesättigten Markt neue Möglichkeiten eruieren, um Produktneuheiten erfolgreich zu verkaufen. Den Angaben zufolge sollen die neuen Smartphones von Apple mit OLED-Display wie bisher in Schwarz bzw. Spacegrau und Weiß (Silber) zu bekommen sein. Dazu werde Apple die Handhelds in einem neuen Goldton anbieten. Das Modell mit LCD-Display soll wiederum in Schwarz oder Grau, Weiß oder Silber sowie in Blau, Rot und Orange auf den Markt kommen.

Zusammen mit den neuen iPhone-Modellen wird Apple auch die finale Version von iOS 12 veröffentlichen. In dieser Woche hatte der Hersteller die dritte Beta-Version für Entwickler und die zweite öffentliche Vorschau-Variante zum Download freigegeben. In einer weiteren Meldung zeigen wir Ihnen iOS 12 auf dem iPhone in Bildern.