iPhone 16: Kommt erst 2024 das nächste große Ding?

Apple hält gerne an Designs fest, einmal einge­führt, sind die Chancen groß, dass die kommende iPhone-Gene­ration und die danach (und die danach) bis auf klei­nere Anpas­sungen ähnlich aussieht. Die breite Bade­wannen-forma­tige Ausspa­rung im Display gibt es nun seit dem iPhone X. Wenn­gleich sie beim iPhone 13 im September vergan­genen Jahres etwas kleiner geworden ist, hat sich an der grund­sätz­lichen Design­sprache aber nichts geän­dert.

In rund einem halben Jahr wird das iPhone 14 erwartet. Im Gespräch ist, dass Apple sich von der breiten Bade­wanne verab­schiedet und die Front­kamera statt­dessen in einer Art Pillen­form im Display unter­bringt. Das hätte zur Folge, dass das Panel nicht mehr durch einen breiten Ausschnitt unter­bro­chen ist. Aller­dings steht das noch in den Sternen, neueste Render­bilder des iPhone 14 sorgten bereist für Ernüch­terung. Es besteht nämlich die Möglich­keit, dass Apple weiterhin der altbe­kannten Notch treu bleibt. Das iPhone 13 (Bild "mini") mit breiter Notch. Diese könnte erst beim iPhone 16 verschwinden

Bild: teltarif.de Ein bekannter Analyst hat sich jetzt zum Design des über-über­nächsten iPhones, dem im Jahr 2024 erwar­teten iPhone 16, geäu­ßert. Erst in rund zwei­ein­halb Jahren soll Apple eine Lösung für die Front­kamera anbieten, die es bereits jetzt schon im Android-Lager gibt.

iPhone 16: Ein Analyst analy­siert

Der Analyst Ming-Chi Kuo ist für seine Apple-Prognosen bekannt. Jüngst äußerte er sich zum iPhone 16, das im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll. Erst mit diesem Modell soll der Hersteller aus Kali­for­nien ein Smart­phone veröf­fent­lichen, dessen Front­kamera unter dem Display verschwindet. Mit dieser Lösung für die Selfie­kamera würde das Display des iPhones störungs­frei werden, eine Ausspa­rung für ein opti­sches Selfie-Modul wäre dann nicht mehr notwendig.

Das Modul soll dem Analysten zu Folge, dessen Tweet wir unten einge­bunden haben, auch über FaceID verfügen. Neben der Eingabe eines klas­sischen PINs über die Tastatur ist das nämlich das einzige Entsperr­fea­ture von iPhone-Nutzern, die ein Modell ohne TouchID-Button verwenden, wie es ihn beispiels­weise beim iPhone SE (2022) gibt.

Selfie­kameras unter Smart­phone-Displays gibt es bereits unter den Andro­iden. Das erste Smart­phone mit einer Front­kamera, die sich unter dem Display verbarg, war das ZTE A20 5G , das im Sommer 2020 auf den Markt kam. Ein aktu­elleres Modell ist beispiels­weise das Samsung-Foldable Galaxy Z Fold 3 5G

Als wirk­lich berau­schend haben sich die Lösungen in der Praxis bei der Bild­qua­lität bislang nicht erweisen können. Das mag mitunter daran liegen, dass verein­facht ausge­drückt aufgrund des über der Kame­ralinse liegenden Displays etwas zwischen Linse und dem aufzu­neh­menden Motiv liegt.

Aktu­elle iPhone-14-News im Über­blick