iPhone 16 Pro mit besserem Funk und neuer Kamera?

Ein Analyst äußerst zahl­reiche Prognosen zum iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Unter anderem die Funk­module sollen deut­lich aufge­wertet werden. Dem Bran­chen­insider zufolge halten Wi-Fi 7 und der bessere 5G-Chip Snap­dragon X75 in die nächst­jäh­rigen Topmo­delle Einzug. Die nied­rigere Leis­tungs­auf­nahme der Kompo­nenten soll über­dies zu einer längeren Akku­lauf­zeit führen. Die Ultra­weit­winkel-Kamera des Pro-Duos könnte eben­falls ein Upgrade erfahren. Jene löst angeb­lich mit 48 Mega­pixel auf. Außerdem tätigte der Analyst Angaben zur Ausstat­tung des Stan­dard­modells iPhone 16 (Plus).

iPhone 16 Pro (Max): Sinn­volle Evolu­tion erwartet

Potenzielle Spezifikationen des iPhone-15-Pro-Nachfolgers iPhone 16 Pro

Apple Zwar ist das iPhone 15 erst auf den Markt gekommen, das hält Tipp­geber aber nicht davon ab, die Ausstat­tung des Nach­fol­gemo­dells abzu­schätzen. Die folgenden Angaben stammen von Jeff Pu (via 9to5Mac). In der Vergan­gen­heit hat sich der Analyst als zuver­läs­sige Quelle erwiesen. Mit Wi-Fi 7 an Bord würden iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max von größeren Kanal­größen (bis zu 320 MHz) profi­tieren, was den Daten­durch­satz stei­gert. Bis zu 46 GBit/s lautet die maxi­male Down­load-Band­breite. Die Anzahl der Daten­auto­bahnen wird bei Wi-Fi 7 mit 16 x 16 MU-MIMO verdop­pelt, was der Stabi­lität zugu­tekommt.

In Kombi­nation mit dem schnel­leren und effi­zien­teren 5G-Modul Qual­comm Snap­dragon X75 könnten die 2024er Apple-Handys eine höhere Ausdauer besitzen. Die maxi­male theo­reti­sche Geschwin­dig­keit im 5G-Netz bleibt bei 10 GBit/s (Down­load) respek­tive 3,5 GBit/s (Upload). Vom 12-MP-Bild­wandler der Ultra­weit­winkel-Kamera sollen sich iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max verab­schieden. Statt­dessen sei ein 48-Mega­pixel-Sensor verbaut. Über­dies könnte das Peri­skop-Objektiv mit fünf­fach opti­schem Zoom nicht nur im iPhone 16 Pro Max, sondern auch im iPhone 16 Pro Verwen­dung finden.

Mögliche Ausstat­tung des iPhone 16 (Plus)

In den güns­tigeren Fassungen soll nicht der Apple A18 Pro, sondern der Apple A17 werkeln. Eine abge­speckte Version des A17 Pro, welcher im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max seinen Dienst verrichtet. Die Display­dia­gonalen von iPhone 16 und iPhone 16 Plus sollen sich an jenen von iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max orien­tieren. Die Kame­raaus­stat­tung stagniert dem Bericht zufolge. Hingegen gäbe es beim WLAN ein Upgrade. Es soll ein Chip mit Wi-Fi 6E Verwen­dung finden.

