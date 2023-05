Display-Gigant: So könnte das iPhone 16 Pro Max aussehen

Im kommenden Jahr soll die iPhone-16-Serie erscheinen. Gerüchten zufolge will Apple das Display der Pro-Modelle vergrö­ßern. Wie das beim Max aussehen soll, zeigen jetzt CAD-Bilder.

Wir sind noch rund vier Monate von der voraus­sicht­lichen Veröf­fent­lichung der iPhone-15-Serie entfernt. Gerüchte und Leaks zu den neuen Modellen gibt es schon zuhauf. Während unter anderem das iPhone 15 Pro Max also nicht einmal auf dem Markt ist, tauchten schon die ersten Gerüchte zum Nach­folger auf.

Demnach wird darüber speku­liert, dass Apple das iPhone 16 Pro Max mit einem größeren Display ausstattet. Das Online-Portal 9To5Mac zeigt jetzt anhand von CAD-Bildern, wie das aussehen könnte.

iPhone 16 Pro Max: Noch mehr Phablet

So könnte das Display des iPhone 16 Pro Max aussehen (neben einem ebenfalls noch nicht offiziellen iPhone 15 Pro Max)

Bild: 9To5Mac Wie eine Anfang April veröf­fent­lichte iPhone-Roadmap zeigt, soll Apple noch über mehrere iPhone-Gene­rationen hinweg an der Vier-Geräte-Stra­tegie fest­halten. Auch in diesem Jahr werden wieder zwei Stan­dard- und zwei Pro-Modelle erwartet.

Was deren Display-Größen angeht, soll sich zum Stand jetzt im Vergleich mit der iPhone-14-Serie nichts ändern. Das bedeutet im Detail: iPhone 15 (6,1 Zoll), iPhone 15 Plus (6,7 Zoll), iPhone 15 Pro (6,1 Zoll) und iPhone 15 Pro Max (6,7 Zoll).

Es gab bereits Gerüchte, dass der iPhone-Konzern die Display-Größen der 2024er-Modelle teil­weise verän­dern könnte. Demzu­folge ist es möglich, dass das Display des iPhone 16 Pro Max auf 6,9 Zoll wächst.

Das iPhone 16 Pro Max könnte auch sogleich einen neuen Namen bekommen und iPhone 16 Ultra heißen - ähnlich wie es Apple bereits mit Einfüh­rung der Apple Watch Ultra voll­zogen hat, um das Premium-Modell von den "Stan­dard"-Uhren abzu­grenzen. Wie das iPhone 16 Ultra aussehen könnte, sehen Sie auf den einge­bun­denen Bildern, die von 9To5Mac stammen. Daneben ist das mögliche des iPhone 15 Pro Max zu sehen, das wie auch das iPhone 14 Pro Max über ein 6,7 Zoll großes Display verfügt. Aufgrund des größeren Displays soll das iPhone 16 Ultra entspre­chend in der Höhe zunehmen. Die Breite aller­dings soll nur gering­fügig im Vergleich zum klei­neren Format zunehmen. Das wäre auch begrü­ßens­wert, denn bereits das aktu­elle iPhone 14 Pro Max ist mit einem Gewicht von 240 Gramm ein ganz schöner Klopper im Phablet-Segment. Mögliche Maße von iPhone 15 Pro Max und iPhone 16 Ultra

Bild: 9To5Mac

Auch das iPhone 16 Pro soll wachsen

Apple könnte nicht nur an der Größen­schraube beim High-End-Modell der iPhone-16-Serie schrauben, sondern auch die Diago­nale des iPhone 16 Pro von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll opti­mieren. Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro Max eine Peri­skop-Kamera bekommen. Unter Umständen sorgt im Folge­jahr ein größeres Format beim iPhone 16 Pro dafür, dass Platz für den Einbau einer solchen Kamera-Kompo­nente auch im klei­neren Pro-Modell geschaffen wird.

Alles in allem handelt es sich noch um sehr frühe Infor­mationen zur iPhone-16-Serie. Bis die Modelle voraus­sicht­lich im September 2024 erscheinen werden, vergeht noch einige Zeit, weshalb man zum Stand jetzt nicht zu 100 Prozent davon ausgehen sollte, dass das iPhone 16 Ultra auch tatsäch­lich so aussieht.

Nach dem Release der finalen Version von iOS 16.5 steht nun die erste Beta-Version von iOS 16.6 zum Down­load für Teil­nehmer am Apple-Beta-Programm bereit. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.