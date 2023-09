iPhone 16: Quartett mit ähnlich guten Chipsätzen?

Apple voll­führt bei seinen Handys eine Zwei­klas­sen­gesell­schaft hinsicht­lich der Chip­sätze, das iPhone 16 könnte erst­mals durch­gängig mit ähnlich gutem SoC erscheinen. Ein Analyst verkündet, dass die 2024er-Serie ausschließ­lich die Gene­ration Apple A18 an Bord hat. Somit hätten auch die Stan­dard­modelle einen aktu­ellen Chip­satz und müssten sich nicht mit einer Platt­form aus dem Vorjahr begnügen.

Aller­dings würde Apple mit A18 und A18 Pro weiterhin einen Perfor­mance-Vorteil zugunsten der Pro-Modelle reali­sieren. Mit dem kapa­zitiven Capture Button und größeren Displays soll das iPhone 16 weitere Neue­rungen parat haben.

Gerücht: Alle iPhone 16 haben den A18 an Bord

Wird der Nachfolger des A17 Pro in allen iPhone 16 stecken?

Bild: Apple Das iPhone 15 ist erst erschienen, dennoch brodelt die Gerüch­teküche bereits fleißig bezüg­lich des Nach­fol­gers. MacRumors macht auf eine span­nende Analyse der Invest­ment­firma Haitong Inter­national Secu­rities aufmerksam. Jeff Pu ist der Apple-Spezia­list des Unter­neh­mens und er teilt mit, dass man den Apple A17 Pro als Über­gangs-Design ansieht und alle iPhone-16-Modelle mit Apple A18 erwartet. Das nächst­jäh­rige SoC basiert auf dem Ferti­gungs­pro­zess N3E vom Halb­lei­ter­fer­tiger TSMC. Im Gegen­satz zum aktuell verwen­deten N3B des A17 Pro soll die Produk­tion güns­tiger und die Ausbeute größer sein.

Jene Ersparnis könnte Apple dazu veran­lassen, das iPhone 16 (Plus) mit A18 und das iPhone 16 Pro (Max) mit A18 Pro zu veröf­fent­lichen. In diesem Fall wären höhere Takt­raten bei CPU und GPU für das Pro-SoC denkbar. Vorteile der Effi­zienz und Abwärme des besseren Ferti­gungs­pro­zesses würden aber auch den güns­tigeren Apple-Tele­fonen zugu­tekommen. Ob der kali­for­nische Hersteller tatsäch­lich die Nomen­klatur A18 und A18 Pro anwendet, bleibt abzu­warten. Viel­leicht heißen die Chips tradi­tions­gemäß A17 und A18 Pro. Es ist noch lange hin bis zum Release des iPhone 16, weshalb die Stra­tegie, sofern sie exis­tiert, auch noch verworfen werden könnte.

Kapa­zitive Tasten und größere Displays

Manche Bran­chen­insider vermu­teten, dass schon das iPhone 15 mit einer kapa­zitiven Taste erscheint. Daraus wurde nichts, jetzt gibt es aber Hinweise auf dieses Feature für das iPhone 16. Der berüh­rungs­emp­find­liche und druck­emp­find­liche Knopf soll sich "Capture Button", also "Aufnah­metaste", nennen. Primär erwarten die Tipp­geber (via MacRumors) einen Einsatz also Home-Button. Somit würde Apple das Bedien­ele­ment zurück­bringen. Es sollen aber auch andere Aktionen mit dem Capture Button möglich sein. Aufgrund der Bezeich­nung ist eine Verwen­dung als Auslö­setaste für Fotos und Videos denkbar. Der Knopf sei in allen iPhone-16-Modellen vertreten.

Ferner sollen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max angeb­lich größere Displays haben. Bewahr­heitet sich das Gerücht, geht es beim iPhone 16 Pro von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll hoch. Außerdem würde die Bild­schirm­dia­gonale des iPhone 16 Pro Max von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll anwachsen.

