iPhone 15: Wi-Fi 6E für effizienteres und schnelleres WLAN

Nicht nur beim Prozessor, auch beim WLAN des iPhone 15 soll es flotter zur Sache gehen. Möglich macht dies Wi-Fi 6E. An einem eigenen Funk­modul schei­terte Apple jedoch.

Das iPhone 15 schickt sich laut eines gut vernetzten Infor­manten an, mit einem besseren WLAN-Modul zu punkten. Es soll sich um ein Wi-Fi 6E-fähiges Funk­modul handeln. Eigent­lich hatte Apple geplant, selbst eine solche Kompo­nente beizu­steuern. Ein entspre­chendes Produkt befand sich in Entwick­lung. Dem Tipp­geber zufolge hat der kali­for­nische Hersteller aber seine Bemü­hungen gestoppt. Wahr­schein­lich waren die Ergeb­nisse nicht zufrie­den­stel­lend. Statt­dessen soll nun Broadcom den Zuschlag für den Wi-Fi 6E-Chip bekommen haben. Das iPhone 15 wird also mit 6 GHz im WLAN funken.

WLAN-Upgrade für das iPhone 15

Das iPhone 15 soll mit Wi-Fi 6E daherkommen

Broadcom Der 2019 vorge­stellte Drahtlos-Stan­dard Wi-Fi 6 wurde ein Jahr später mit einer zukunfts­wei­senden Erwei­terung versehen. Seit mehr als 20 Jahren gesellte sich beim WLAN-Funk in Wi-Fi 6E mit dem 6-GHz-Band eine neue Frequenz dazu. Manche Smart­phone-Hersteller reagierten flott und adap­tierten die Tech­nologie für eine bessere Zukunfts­sicher­heit. So kam Wi-Fi 6E beispiels­weise schon im Galaxy S21 Ultra zum Einsatz. Dem renom­mierten Analysten Ming-Chi Kuo zufolge läutet Apple dieses Jahr mit dem iPhone 15 eben­falls ein neues WLAN-Zeit­alter ein.

Was bringt ein Upgrade auf Wi-Fi 6E?

Auf Twitter infor­miert der Bran­chen­kenner darüber, dass das Unter­nehmen die Entwick­lung seines eigenen Wi-Fi-Chips gestoppt habe. Der große Gewinner sei der Halb­lei­ter­fer­tiger Broadcom, welcher jetzt für ein Wi-Fi 6E-fähiges Modem für das iPhone 15 beauf­tragt wurde. Ob Apple das bessere Funk­modul seinen Pro-Modellen vorbe­hält, bleibt abzu­warten. Samsung jeden­falls bietet das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra mit Wi-Fi 6E an, das normale Galaxy S22 hingegen nicht.

Der noch recht junge Funk­stan­dard wird damit beworben, im 6-GHz-Band im Vergleich zu 2,4 GHz und 5 GHz schneller zu sein, eine nied­rigere Latenz zu haben und eine gerin­gere Störungs­anfäl­lig­keit zu besitzen. Um von diesen Vorteilen zu profi­tieren, ist aber frei­lich ein passendes Netz­werk­gerät am anderen Ende der Über­tra­gung erfor­der­lich. Manche Router von Anbie­tern wie Netgear, Asus oder Linksys offe­rieren bereits die Wi-Fi 6E-Funk­tio­nalität.

Schlechte Nach­richten gibt es hingegen für diverse AVM-Router aufgrund des Support-Endes.