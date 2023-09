Apple startet Verkauf von iPhone 15 (Pro)

iPhone 15 Verkauf startet

Vorbe­stel­lungen haben Apple, Provider und Händler bereits seit dem vergan­genen Freitag entge­gen­genommen. Beson­ders bei den beiden Pro-Modellen des iPhone 15 kommt es mitt­ler­weile für Kunden, die online bestellen wollen, zu wochen­langen Warte­zeiten. Und auch eine recht­zei­tige Bestel­lung am vergan­genen Freitag garan­tiert nicht das bei der Bestel­lung ange­gebene Liefer­datum. Die Apple Watch Ultra 2 ist eben­falls nur einge­schränkt verfügbar. Besser ist die Verfüg­bar­keit bei iPhone 15 (Plus) und Apple Watch Series 9.

Kontin­gent unge­wiss

Foto: teltarif.de Wie groß das Kontin­gent an Geräten ist, die heute spontan - also ohne Vorbe­stel­lung - im statio­nären Handel erworben werden können, lässt sich schwer abschätzen. Die schlechte Verfüg­bar­keit der neuen Apple iPhone ist in Teilen wohl auch noch dem beliebten Marke­ting-Instru­ment "künst­liche Verknap­pung" zuzu­schreiben. Apple sollte nach 17 Jahren iPhone eigent­lich abschätzen können, wie viele neue Modelle zum Start verfügbar sein sollten, um nicht zu viele Kunden auf ihr neues Handy warten lassen zu müssen. Auf der anderen Seite berichten auch Analysten über Produk­tions­pro­bleme speziell beim iPhone 15 Pro Max.

Viele Inter­essenten stürzen sich vermut­lich auf die Apple Retail Stores und auf die Shops der Mobil­funk-Netz­betreiber. Daher könnten eher klei­nere Händler sogar so etwas wie ein Geheim­tipp sein. iPhone-Fans, die unbe­dingt sofort ein neues Handy haben wollen, sollten ggf. flexibel sein, was die Farbe und Spei­cher­kapa­zität des gewünschten Modells angeht.

Aktu­elle Soft­ware an Bord

Die neuen iPhone-Modelle haben iOS 17 an Bord, bei der aktu­ellen Gene­ration der Apple Watch ist watchOS 10 vorin­stal­liert. Für Kunden, die bereits ein iPhone oder eine Apple Watch besitzen, stehen diese Firm­ware-Versionen seit Montag als kosten­lose Updates bereit. Ab kommenden Montag haben auch Mac-Besitzer die Möglich­keit, ihre Computer auf die neue Firm­ware macOS 14 zu aktua­lisieren.

Sie sind noch unsi­cher bezüg­lich des Kaufs eines iPhone 15 und fragen sich, ob es nicht viel­leicht auch ein iPhone 14 tut? Zur Entschei­dungs­hilfe könnte unser Vergleich der beiden Smart­phone-Gene­rationen von Apple beitragen.