iPhone 15 Event: Offizielle Details noch diese Woche?

Für den kommenden Monat wird das nächste Special Event von Apple erwartet. Analysten sind sich bereits seit einigen Wochen einig, dass die Veran­stal­tung am 12. September statt­finden wird. Wie seit mehr als drei Jahren bei Apple üblich wird nicht mit einem Live-Event gerechnet, bei dem die Manager des Unter­neh­mens auf der Bühne stehen, um Neuheiten zu verkünden. Statt­dessen werden wir wohl wieder ein zuvor aufge­zeich­netes Video zu sehen bekommen, bei dem Apple viel zu viele Details im Schnell­durch­gang abspult.

Einla­dungen nach Cuper­tino wird es dennoch geben, beispiels­weise für ausge­wählte Pres­sever­treter. Auf den ersten Blick mag das gemein­schaft­liche Anschauen eines Videos keine Reise um den halben Globus recht­fer­tigen. Der Reiz dürfte aber in der Möglich­keit bestehen, die vorge­stellten Neuheiten im Anschluss an die Video-Vorfüh­rung einem Hands-On zu unter­ziehen. Apple-Keynotes nur noch virtuell

Foto: Apple In der Regel infor­miert Apple über derar­tige Termine ein bis zwei Wochen vor der Veran­stal­tung. Es ist also nicht unwahr­schein­lich, dass der Konzern in den nächsten Tagen den September-Termin offi­ziell macht. Es besteht kein Zweifel daran, dass es im Rahmen der Veran­stal­tung vor allem um die Smart­phones der iPhone 15 Reihe gehen wird, auch wenn sich die Markt­ein­füh­rung des iPhone 15 Ultra mögli­cher­weise um einige Wochen verzö­gert.

Neue Apple Watches und neue Soft­ware

Neben neuen iPhones werden wir auch neue Apple Watches zu sehen bekommen. Neben der Apple Watch Series 9 soll laut Bran­chen­berichten auch die zweite Gene­ration der Apple Watch Ultra auf den Markt kommen, während es in diesem Jahr wohl kein neues SE-Modell der Smart­watch geben wird. Apple wird zudem verraten, wann die finalen Versionen von iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und vermut­lich auch tvOS 17 zu erwarten sind.

Vorbe­stel­lungen für die neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle dürften ab 15. September möglich sein. Eine Woche später könnten die Handys und Uhren im Handel landen. Zuvor - mögli­cher­weise am 18. September - sind die Betriebs­system-Upgrades für iPhone, Apple Watch und ggf. auch Apple TV zu erwarten. Die Release Candi­dates veröf­fent­licht Apple übli­cher­weise bereits am Abend seiner Keynote.

Dieses Jahr offenbar keine "Vorbe­stel­lungen"

In den Vorjahren war es gängige Praxis, dass die Mobil­funk-Provider "Premieren-Tickets" oder einen "Reser­vie­rungs-Service" anboten. Kunden sollten so eine Chance bekommen, schneller als andere Inter­essenten an das gewünschte neue iPhone zu kommen. Hatten die Netz­betreiber dabei ursprüng­lich mit dem jeweils neuen Apple-Smart­phone geworben, mussten die Ange­bote später - wohl auf Druck des Herstel­lers - allge­meiner gefasst werden.

In diesem Jahr gibt es offenbar keine Vorre­ser­vie­rungs-Services mehr. Auf der Webseite der Telekom ist sogar noch die längst been­dete Aktion aus dem vergan­genen Jahr online. Wer sich für eines der neuen iPhone-Modelle inter­essiert, muss sich demnach wohl gedulden, bis offi­zielle Vorbe­stel­lungen möglich sind. Vorteil: Dann sind auch alle Rahmen­bedin­gungen (tech­nische Spezi­fika­tionen, Kauf­preis etc.) bekannt. Das war bei den Vorre­ser­vie­rungs-Aktionen nicht der Fall, da die Geräte jeweils noch gar nicht offi­ziell bekannt waren.

