iPhone 15: Update gegen Apple-Pay-Aus nach Qi-Ladung

BMW-Ladeschalen können Apple Pay Funktion zerstören

Fotos: BMW Group/teltarif.de, Montage: teltarif.de Wer ein iPhone 15 (Plus) oder iPhone 15 Pro (Max) besitzt und einen BMW fährt, sollte gut darüber nach­denken, wie der Akku des Smart­phones während der Auto­fahrt aufge­laden wird. Wie das Online­magazin heise berichtet, häufen sich Berichte, nach denen die Nutzung der im Fahr­zeug verbauten Qi-Lade­schale den NFC-Chip im Smart­phone zerstören kann.

Dem Bericht zufolge berich­teten zuerst Nutzer in den USA von diesem Problem. Mitt­ler­weile gebe es aber auch Hinweise von Kunden in Deutsch­land, bei denen die NFC-Schnitt­stelle des iPhone 15 nach der Nutzung der draht­losen Lade­schale in einem BMW ohne Funk­tion war. Apple habe auf entspre­chende Anfragen noch nicht reagiert, während BMW nach eigenen Angaben - offenbar gemeinsam mit Apple - den Fehler analy­siere.

Bis zu einer mögli­chen Lösung empfiehlt der Kunden­dienst von BMW, auf die Nutzung der Qi-Lade­schalen in den Fahr­zeugen zu verzichten. Statt­dessen sollen die iPhone-Besitzer ihre Smart­phones über ein Daten- und Lade­kabel mit frischem Strom versorgen. Das sei unbe­dingt zu beachten, wenn der Anwender nicht das Risiko eingehen möchte, dass wesent­liche Features des Smart­phones nicht mehr nutzbar sind.

Apple Pay nach 30 Minuten Qi-Laden kaputt

Fotos: BMW Group/teltarif.de, Montage: teltarif.de Wie es im Bericht weiter heißt, beklagt ein Besitzer eines Neuwa­gens vom Typ BMW X5, Jahr­gang 2024, dass sein iPhone 15 Pro rund eine halbe Stunde in der draht­losen Lade­schale des Autos lag. Das Telefon sei dabei nicht heiß, sondern nur etwas warm geworden sei. Anschlie­ßend habe das iPhone einen "Apple Pay System­fehler" gemeldet und habe sich anschlie­ßend in den Wieder­her­stel­lungs­modus versetzt.

Auch die Car-Key-Funk­tion sei nicht mehr nutzbar gewesen. Das Fahr­zeug habe sich bei Annä­herung zwar kurz geöffnet, sofort aber wieder geschlossen. Der Kunde habe weder von Apple noch von BMW Hilfe erhalten. Die Lösung war schließ­lich die Rück­gabe und Neube­stel­lung.

Unver­ständ­lich ist, dass Apple bislang keine offi­zielle Warnung vor der Nutzung kabel­loser Lade­vor­rich­tungen in BMW-Fahr­zeugen ausspricht. Zudem ist unklar, in welchen BMWs der Fehler auftritt und warum offenbar nur die aktu­elle iPhone-Gene­ration betroffen ist. Im Bericht wird gemut­maßt, dass es durch zu hohe Strah­lung zu Funk­tions­stö­rungen bei der NFC-Schnitt­stelle des Smart­phones komme.