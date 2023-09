iPhone 15 (Pro): Diese Details sind bereits bekannt

Apple hat für den 12. September zu einem Special Event einge­laden. Dabei wird es in erster Linie um die neue iPhone-Gene­ration gehen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat einige Details zum aktu­ellen Stand rund um den Markt­start der neuen Smart­phones von Apple veröf­fent­licht. Kuo werden gute Kontakte in die Zulie­fer­kette des ameri­kani­schen Tech­nolo­gie­kon­zerns nach­gesagt. In der Vergan­gen­heit hat er bereits mehr­fach treff­sicher neue Apple-Produkte vorher­gesagt.

Den Angaben von Kuo zufolge hingen die Haupt­pro­bleme bei der Produk­tion der voraus­sicht­lich vier Modelle des iPhone 15 unter anderem mit den Akkus zusammen, die sich bei Hitze­ent­wick­lung ausdehnten. Auch die Titan­rahmen sorgten für Verzö­gerungen. Mitt­ler­weile habe Apple die Probleme im Griff. Teil­weise sei dazu die Produk­tions­kapa­zität erhöht worden. Neue Details zur iPhone-15-Serie von Apple

Bild: teltarif.de Verar­bei­tungs­schwie­rig­keiten hätten auch dafür gesorgt, dass Apple im zweiten Quartal 2023 entschieden habe, auf virtu­elle Bedien­ele­mente anstelle physi­scher Schalter zum Ein- und Ausschalten des iPhone und für die Laut­stärke-Regu­lie­rung zu verzichten. Der Titan­rahmen soll den Angaben zufolge dazu beitragen, dass die Geräte etwas leichter als ihre Vorgänger werden. Das iPhone 14 Pro Max bringt beispiels­weise stolze 240 Gramm auf die Waage. Beim Vor-Vorgänger waren es noch 226 Gramm.

Doch kein iPhone 15 Ultra?

Im Bericht von Ming-Chi Kuo ist nun doch wieder von einem iPhone 15 Pro Max anstelle eines iPhone Ultra oder iPhone 15 Ultra die Rede. Demnach würde Apple an der aus den Vorjahren bekannten Namens­gebung für seine Smart­phones fest­halten. Kuo geht zudem davon aus, dass die Massen­pro­duk­tion für dieses Modell zuletzt gestartet wurde. Dadurch könnte die Verfüg­bar­keit in den ersten Wochen nach Markt­start stark einge­schränkt sein.

Zum Termin für den Verkaufs­start der neuen iPhone-Modelle äußerte sich Kuo nicht. Die Wahr­schein­lich­keit ist aber hoch, dass die Smart­phones ab 22. September ausge­lie­fert werden. Unklar ist, ob das iPhone 15 Pro Max eben­falls zu diesem Zeit­punkt - mit sehr schlechter Verfüg­bar­keit - erscheint oder ob Apple speziell für dieses Gerät die Auslie­ferung verschiebt.

Der Analyst rechnet ferner damit, dass die beiden Pro-Modelle der neuen iPhone-Gene­ration in Grau, Weiß, Schwarz und Blau verfügbar sein werden. iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen in Schwarz, Rosa, Gelb, Blau und Grün auf den Markt kommen. Nicht geäu­ßert hat sich Kuo zur Frage, ob die neuen Smart­phones von Apple auch außer­halb der USA ohne Steck­platz für eine physi­sche SIM-Karte ausge­lie­fert werden, sodass sie sich nur noch mit eSIM-Profilen betreiben lassen.