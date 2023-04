Leak: iPhone 15 Pro bekommt echte Zoom-Kamera

Im September wird Apple voraus­sicht­lich seine dies­jäh­rige iPhone-Gene­ration vorstellen. Schon seit Monaten gibt es Bran­chen­berichte zu den Spezi­fika­tionen zu den voraus­sicht­lich vier Modellen des iPhone 15. Nun berichtet die öster­rei­chi­sche Tages­zei­tung Der Stan­dard unter Beru­fung auf den Leaker Reve­gnus über Neue­rungen bei der Kamera des iPhone 15 Pro.

Das neue Flagg­schiff unter den Smart­phones von Apple wird demnach wieder eine Haupt­kamera mit drei Objek­tiven bekommen: eine Ultra­weit­winkel-Linse, eine Linse für die normale Brenn­weite und ein Tele­objektiv. Für letz­teres sind dem Leak zufolge Verän­derungen geplant. Zwar werde Apple den glei­chen Sensor wie beim iPhone 14 Pro einsetzen. Dieser soll aber einen varia­blen Zoom bekommen.

Endlich besserer Zoom?

Neue Hinweise zur Kamera des iPhone 15 Pro

Bild: teltarif.de Weiter­gehende tech­nische Details sind bislang nicht bekannt. Aller­dings dürfte die Neue­rung dafür sorgen, dass die Kamera des iPhone 15 Pro einen deut­lich besseren opti­schen Zoom bieten wird als die Kamera des Vorjahres-Modells. Beim iPhone 14 Pro sorgt die 48-Mega­pixel-Linse für Verbes­serungen gegen­über früheren Smart­phones von Apple. Kameras in Android-Smart­phones von Herstel­lern wie Samsung und Xiaomi liefern dennoch erheb­lich bessere Resul­tate.

Dem Bericht zufolge werden bei Zoom-Objek­tiven beweg­liche Bauteile verwendet, um mit einem einzigen Objektiv unter­schied­liche Brenn­weiten abzu­decken. Eine von anderen Herstel­lern bevor­zugte Alter­native ist die Reali­sie­rung des Zooms mithilfe weiterer Objek­tive.

Farben­frohe iPhones

Weitere Gerüchte besagen, dass iPhone 15 und iPhone 15 Pro in neuen Farb­vari­anten auf den Markt kommen werden. So sei für alle vier Modelle Türkis als neue Farbe vorge­sehen. Die Pro-Modelle könnten auch in Tiefrot auf den Markt kommen. Für alle vier Vari­anten sei eine Rück­seite aus "Milch­glas" vorge­sehen.

Bis zur iPhone-Keynote dauert es noch einige Monate. Aller­dings gibt es Hinweise darauf, dass Apple in diesem Jahr auch auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni neue Hard­ware vorstellen wird. Im Mittel­punkt der Keynote stehen frei­lich die neuen Betriebs­sys­teme, die im Herbst für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und weitere Geräte des ameri­kani­schen Herstel­lers veröf­fent­licht werden.

In einer weiteren Meldung erfahren Sie, welche Funk­tion Apple bei iOS 17 auf poli­tischen Druck einführt.