iPhone 15 Pro: Apple reagiert auf Überhitzungsprobleme

Kürz­lich wurden Stimmen laut, nach denen Neube­sitzer von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max über Hitze­pro­bleme bei den Geräten berichten. Je nach laufender Anwen­dung sollen sich die Geräte auf bis zu 44 Grad erwärmen. Zu Ausfällen sei es bislang nicht gekommen, die Geräte sollen aber so heiß werden können, dass sie sich unan­genehm anfühlen, wenn sie in der Hand gehalten werden.

Apple hat einem Bericht zufolge jetzt auf die Wärme­ent­wick­lung der neuen iPhone-Modelle reagiert.

Ein Update soll helfen

iPhone 15 Pro Max

Foto: teltarif.de

Das Online-Portal 9to5Mac berichtet, dass Apple in einer Erklä­rung zunächst an Forbes geäu­ßert habe, dass es normal sei, dass ein iPhone in den ersten Tagen der Nutzung heißer als gewöhn­lich werde. Das liege daran, dass verschie­dene Prozesse im Hinter­grund indi­ziert werden.

Außerdem habe Apple einen Fehler im aktu­ellen Betriebs­system iOS 17 iden­tifi­ziert, der das Über­hit­zungs­pro­blem für iPhone-15-Nutzer verstärkt. Dieses Problem soll in einem Soft­ware-Update behoben werden. Weiterhin habe der iPhone-Hersteller 9to5Mac mitge­teilt, dass aktu­elle Updates für bestimmte Apps von Dritt­anbie­tern zu einer Über­las­tung des Systems führen können. Mit diesen Herstel­lern soll direkt zusam­men­gear­beitet werden, um die Probleme zu beheben. Zu den betrof­fenen Apps, die die CPU über­lasten und zu einer Über­hit­zung der Geräte führen können, sollen Asphalt 9, Insta­gram und Uber gehören. Laut Apple hat Insta­gram am 27. September eine Lösung für das Problem veröf­fent­licht, berichtet 9to5Mac.

Und was ist mit dem Titan­rahmen?

Apple stat­tete iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max mit einem Titan­rahmen aus und nicht mehr mit Edel­stahl wie die Vorgänger-Modelle. Das sorgt unter anderem dafür, dass die iPhones deut­lich leichter sind als iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Gegen­über 9to5Mac habe Apple bestä­tigt, dass das neue Titan­design der iPhone-15-Pro-Modelle nicht für die Über­hit­zungs­pro­bleme verant­wort­lich sein soll. Das Design soll dagegen für eine bessere Wärme­ablei­tung sorgen als bei den älteren iPhones mit Edel­stahl. Zurück­zuführen sei das auf die Alumi­nium-Unter­kon­struk­tion.

Apple geriet erst kürz­lich mit dem iPhone 12 in die Schlag­zeilen. Eine fran­zösi­sche Behörde stellte eine Über­schrei­tung von Grenz­werten für elek­tro­magne­tische Strah­lung fest und drohte mit einem Rückruf. Apple reagierte mit einem Soft­ware-Update, was die Aufsichts­behörde akzep­tierte.