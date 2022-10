Analyst: iPhone 15 Pro bekommt "Solid-State"-Tasten

Apples neue High-Endler iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max fallen vor allem durch das Re-Design der Display-Einker­bung auf. Die breite Notch ist einem "Dynamic Island" (über­setzt: "dyna­mische Insel") gewi­chen. Ände­rungen gibt es aber nicht nur bei der Optik, sondern auch mit dem Einzug neuer Features. Je nach Anwen­dung sugge­riert die Insel nämlich, ihre Größe anpassen zu können. Während das normale iPhone 15 das bekannte Tasten-Design haben soll, sollen die kommenden Pro-Modelle feste Buttons haben

Es ist nicht nur eine Beson­der­heit gegen­über dem normalen iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus. In diesem Jahr grenzen sich die Pro-Modelle mit weiteren Features noch­mals deut­lich stärker von den Stan­dard-Vari­anten ab. Apple könnte diese Geräte-Politik künftig noch mehr fokus­sieren. Einem bekannten Analysten zufolge sollen die im kommenden Jahr erwar­teten Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max neue Tasten-Designs bekommen, die es vermut­lich beim iPhone 15 und einem mögli­chen Nach­folger des iPhone 14 Plus nicht geben könnte.

iPhone 15 Pro: Neue Tasten

Der bekannte Analyst Min-Chi Kuo twit­terte jüngst seine neuesten Erkennt­nisse rund um die kommende iPhone-Gene­ration. Den Tweet haben wir nach­fol­gend einge­bunden. Konkret geht es um iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Die im Rahmen einer Keynote im September 2023 erwar­teten Modelle sollen nämlich dem Analysten zufolge ein neues Tasten-Design erhalten.

Laut­stär­ketasten und Power­button sollen nicht mehr wie bei den aktu­ellen Modellen physisch zu drücken sein, sondern feste Buttons, "Solid State" genannt, bekommen. Der Analyst vergleicht dies mit den Home­but­tons der Modelle iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE (2020) und iPhone SE (2022).

Der Einschalt- und Entsperr­knopf lässt sich nämlich nicht wie beispiels­weise beim iPhone 5 rein­drü­cken. Statt­dessen ist der TouchID-Button der genannten (älteren) Modelle fest und erzeugt auf Basis der "Taptic Engine" einen simu­lierten Tasten­druck. So könnte es dann auch mit den "neuen" Tasten links (Laut­stärke) und rechts (Power­button) von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max funk­tio­nieren.

Im Thread des Kuo-Tweets ist weiter zu lesen, dass der Analyst erwartet, dass andere Smart­phone-Hersteller aus dem Android-Sektor für High-End-Geräte diesem Tasten-Design folgen könnten.

Apples im September vorge­stellte Serie konnten wir bereits testen. Was Sie von iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max erwarten können, lesen Sie jeweils in einem Test­bericht.