iPhone 15 Pro: Renderbilder bestätigen Solid-State-Tasten

In der Vergan­gen­heit gab es bereits einige Leaks zum Design des iPhone 15 Pro. So zeigten Display­schutz­gläser, dass in der iPhone-15-Serie wahr­schein­lich alle Modelle mit einer Dynamic Island kommen. Auch zu den Solid-State-Tasten des Pro-Modells gab es schon Gerüchte, die der Tipp­geber ShrimpApplePro (@VnchocoTaco) nun auf Twitter bestä­tigt.

Render­bilder zeigen linke Seite des iPhone 15 Pro

Renderbild zeigt iPhone 15 mit Solid-State-Tasten

Bild: Twitter / ShrimpApplePro (@VNchocoTaco)

Die dort gepos­teten CAD-Bilder zeigen das Smart­phone von der Seite und somit auch die Bedien­knöpfe, bei denen es sich nicht um physi­sche Tasten handelt, die man drücken muss, sondern um fest­ste­hende, leicht erha­bene Flächen, die auf reine Berüh­rung reagieren. Ein Vibra­tions­motor unter den Flächen simu­liert einen physi­kali­schen Klick, sobald man diese antippt.

Das kommt Ihnen irgendwie bekannt vor? Richtig, auch das iPhone SE 2, iPhone 7 und iPhone 8 hatten bereits einen Home-Button, der sich ebenso bedienen ließ. Den Mute-Switch, der das iPhone auf "Klin­geln" oder "Lautlos" stellt, könnte Apple den Bildern nach zumin­dest beim Pro-Modell eben­falls durch einen stati­schen Knopf ersetzen.

Render­bilder vom Basis­modell zeigen, dass der Hersteller bei diesem offenbar den beweg­lichen Mute-Switch beibe­hält, die anderen Tasten jedoch auch durch Solid-State-Tasten ersetzt.

Gemischte Reso­nanz auf stati­sche Mute-Switch-Taste

In den Kommen­taren unter dem Tweet wird deut­lich, dass nicht jeder Nutzer von der vermeint­lich neu gestal­teten Mute-Switch-Taste des iPhone 15 Pro begeis­tert ist, da sich bei einer fest­ste­henden Fläche nicht von außen sagen lässt, ob das Smart­phone gerade stumm­geschaltet ist oder nicht.

Außerdem tippt man beim Herum­han­tieren mit dem Gerät schnell mal aus Versehen auf eine Taste, was bei einem Schalter oder einem physi­schen Button keine Auswir­kungen hat, sofern dabei kein Druck ausgeübt wird. Das verse­hent­liche Antippen einer Solid-State-Taste führt in diesem Fall eher zu einer unge­wollten Akti­vie­rung, sodass sich das stumm geglaubte Handy schon mal mitten in der Konfe­renz unan­genehm bemerkbar machen könnte.

Bleibt abzu­warten, wie Apple dieses Problem gege­benen­falls löst, und wie sich die stati­sche Mute-Taste in der Praxis bewährt, wenn es sie denn geben sollte. Die Bilder vom iPhone 15 zeigen auch den USB-Typ-C-Steck­platz, den Apple anstelle des Light­ning-Ports bei allen iPhone-15-Modellen verbauen wird. Diese Ände­rung geht auf eine entspre­chende Neure­gelung inner­halb der Euro­päi­schen Union zurück.

In einer weiteren Meldung bieten wir Ihnen eine Vorschau auf Android 14 und die entspre­chenden Neue­rungen.