Analyst: iPhone 15 Pro (Max) wird erneut teurer

Erst im September wird die nächste iPhone-Gene­ration von Apple erwartet. Analysten machen sich schon jetzt Gedanken über die Ausstat­tung der iPhone-15-Reihe. Jetzt berichtet das Online­magazin MacRumors unter Beru­fung auf Jeff Pu, Analyst bei der in Hong­kong ansäs­sigen Invest­ment­firma Haitong Inter­national Secu­rities, für iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sei mit höheren Preisen gegen­über früheren Pro-Modellen unter den Smart­phones zu rechnen.

Hinter­grund seien Hinweise auf mehrere Hard­ware-Upgrades gegen­über früheren iPhone-Gene­rationen. Dazu gehören unter anderem ein Titan-Rahmen, Solid-State-Tasten mit hapti­schem Feed­back durch zusätz­liche Taptic Engines, der A17 Bionic Prozessor, mehr Arbeits­spei­cher sowie ein Peri­skop-Objektiv für verbes­serte Zoom-Möglich­keiten beim Foto­gra­fieren und Filmen. Neue iPhones deutlich teurer?

Bild: teltarif.de Bereits im Januar gab es Gerüchte, nach denen die iPhone-15-Pro-Modelle teurer werden als ihre Vorgänger. Für ameri­kani­sche Kunden wäre das die erste Preis­erhö­hung seit Jahren. Diese wäre infla­tions­bedingt aber nahe­lie­gend. In anderen Regionen - so auch im Euro-Raum - stiegen die Verkaufs­preise bereits in den vergan­genen Jahren. Hinter­grund waren hier unter anderem Wech­sel­kurs-Schwan­kungen gegen­über dem US-Dollar.

iOS 16.4: Finale Version Ende März?

Unter­dessen hat Apple die vierte Beta-Version der neuen iPhone-Firm­ware-Version iOS 16.4 veröf­fent­licht. Das Beta-Update war zunächst für regis­trierte Entwickler verfügbar, ist mitt­ler­weile aber auch im Rahmen des Public Beta Programms verfügbar. Gegen­über der dritten Vorschau-Version gibt es keine sicht­baren Neue­rungen.

Nach wie vor hat sich Apple nicht dazu geäu­ßert, wann die finale Version des aktua­lisierten Betriebs­sys­tems zum Down­load frei­gegeben wird. Denkbar wäre, dass Apple die neue Firm­ware parallel mit seinem neuen Strea­ming­dienst für klas­sische Musik veröf­fent­licht. Die App für Apple Music Clas­sical soll ab 28. März verfügbar sein. Inter­essenten haben bereits die Möglich­keit, sich für den Down­load vormerken zu lassen.

Sollte die finale Version von iOS 16.4 zum 28. März verfügbar sein, könnte Apple kommende Woche den Release Candi­date veröf­fent­lichen. Diese entspricht in der Regel der Version, die später an alle Kunden verteilt wird. Sollten sich noch größere Fehler zeigen, hat Apple aber die Möglich­keit, diese vor der Frei­gabe des Updates für alle Kunden zu beheben.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über einige Feature-Upgrades in der neuen iOS-Version 16.4 berichtet.